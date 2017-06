Uribe afirma que en caso de ganar elecciones de 2018 no eliminará acuerdo con las Farc pero sí lo modificará

–“Me preguntan mucho: ‘Si ustedes ganan el año entrante, ¿eliminarán los acuerdos [de paz con las Farc]?’ No, pero sí los modificaremos.”, afirmó el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en la ciudad de Madrid, España.

Las precisiones las hizo el exmandatario frente al interrogante que se le formuló a propósito de la declaración que hizo uno de los congresistas de su partido Centro Democrático en el sentido de que si ganan las elecciones del próximo año lo primero que harán “será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las Farc”.

Tras advertir que no podrá aspirar de nuevo a la presidencia de la República– “no anido en mi alma aspiraciones”–, y que su prioridad es promover nuevos liderazos, el exmandatario señaló:

“Si uno de los nuestros, nuestro candidato del Centro Democrático o de la coalición con el ex presidente Pastrana, la doctora Marta Lucía Ramírez, con Alejandro Ordóñez, con grupos de víctimas, con grupos cristianos, laicos, católicos, muchos sectores de la comunidad colombiana gana la presidencia el próximo año entrante, como lo he dicho, nosotros modificamos, pero no desconocemos los acuerdos”.

Uribe Vélez agregó que de no hacer esas modificaciones, la economía se debilitará y el país se convertirá en una “segunda Venezuela”.

Uribe puso como ejemplo a El Salvador, dónde, según explicó, los acuerdos de 1993 “no solo dieron una impunidad, sino que frenaron la inversión”.

Posteriormente , en su cuenta en Twitter, Uribe Vélez reafirmó:

También indicó:

-En Madrid: el gran pueblo colombiano sale adelante a pesar del mal gobierno.

En su intervención en el foro, el expresidente planteó entre uno de los puntos que necesita ser modificado el relacionado con la justicia, pues consideró que es inconcebible que el mayor cartel de la cocaína como son las Farc se den su propia justicia.

Igualmente advirtió que si no se modifica lo pactado con las Farc se va a limitar la gobernabilidad en Colombia porque todo decreto que se expida en las próximas administraciones tendrán que acatar esos acuerdos.