Cinco capturados por el famoso “tío, tío”

Unidades adscritas el GAULA Quindío con apoyo del GAULA Casanare, GAULA Tolima, GAULA MEBOG y SIPOL DEQUI, en operativo Antiextorsión realizado simultáneamente en los departamentos de Casanare, Tolima, Quindío y la ciudad de Bogotá realizo cinco capturas por orden judicial por el delito de extorsión agravada emanadas por el juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de Armenia Quindío

Modus operandi, tomaban contacto con las victimas siempre a través de llamadas telefónicas, mediante estas llamadas se hacían pasar por un sobrino, el cual manifiesta estar en problemas judiciales y posteriormente pasaba al teléfono un supuesto funcionario Policial.

El supuesto sobrino le dice a la víctima que ha sido detenido por llevar en un vehículo de un amigo, droga, armamento etc. En ese momento ingresa el segundo extorsionista quien se hace pasar como miembro de la Policía, en los grados de coronel, sargento, patrulleros etc. quienes les exigen a sus víctimas a través de no judicializar al supuesto familiar grandes sumas de dinero ya que por estos delitos caben penas de más 10 años de prisión.

Así llevan la víctima al desespero, nervios y confusión con el propósito de llegar a una exigencia económica con el fin de no ver a sus familiares en problemas judiciales, siguiendo instrucciones de los victimarios ellos manifiestan no poder recibir dinero por ser funcionarios públicos y evitar estar en problemas, exigiendo que el dinero que se ha negociado por la libertad del sobrino debe ser consignado a un familiar de los supuestos funcionarios públicos.

Es ahí donde las victimas acceden a pagar estas extorsiones, dinero que debe ser enviado o pagado a través de giros por empresas, dineros que son cobrados por los colaboradores que hacen parte de esta agrupación delincuencial los cuales se encuentran afuera de los centros de reclusión, pero que tiene contacto con los internos para la posterior entrega de dinero cobrado, quienes han adoptado esta modalidad delictiva con el único fin de obtener grandes sumas de dinero.

Los capturados son:

Tres mujeres de 32,25 y 22 años de edad, al igual que dos sujetos de 34 y 43 años de edad respectivamente solicitados por el juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de Armenia Quindío.

El departamento de Policía Quindío, invita a la ciudadanía a denunciar estos hechos de extorsión a la línea 165 “Yo no Pago Yo Denuncio” y así dar con la captura de estos delincuentes.