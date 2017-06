El Eln afirma que espera pactar pronto un cese al fuego, pero no dice nada sobre terminar con el secuestro

–En las últimas horas se produjo un cruce de cartas entre los obispos de la iglesia católica y el gobierno colombiano en torno a la necesidad de un cese al fuego con el Eln, que originó una respuesta de este reducto guerrillero, el cual afirma que espera pactarlo pronto, pero no dice nada sobre el condicionamiento gubernamental de que debe acabar con el secuestro, práctica en la cual reincidió el pasado fin de semana con la “retención” de dos periodistas holandeses en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander.

En el comunicado que emitieron en las últimas horas los cabecillas del Eln, estos “saludan” el viraje del gobierno de dejar atras la política de “dialogar en medio de la guerra”

Los términos del escrito son los siguientes:

Cese Al Fuego Bilateral, una necesidad inaplazable

La Delegación de diálogos del Ejército de Liberación Nacional agradece al Cardenal Rubén Salazar, a los obispos Luis Augusto Castro, Oscar Urbina, Elkin Fernando Álvarez y Darío de Jesús Monsalve, y a través de ellos, a toda la Iglesia Católica, el acompañamiento a los Diálogos de Quito y su apoyo a la propuesta de concretar un Cese al Fuego Bilateral.

Coincidimos, además, en que la visita a Colombia de Su Santidad el Papa Francisco, nos invita a no escatimar esfuerzos, para lograr avances hacia una solución política al conflicto.

En este mismo sentido se han manifestado distintos sectores de la sociedad, a través de cartas públicas, que agradecemos y que estamos respondiendo.

Saludamos la declaración del jefe de la delegación gubernamental, Juan Camilo Restrepo, quien manifiesta la voluntad del Gobierno de Santos de avanzar en la concreción de un Cese al Fuego Bilateral. Viraje que deja atrás una política sostenida por 5 años, de “dialogar en medio de la guerra”.

Esperamos poder pactar pronto este Cese al Fuego Bilateral, a partir de las importantes coincidencias, que tenemos en este momento las dos Partes; conscientes que este Cese llevará alivio a muchos compatriotas y creará un mejor clima, para la participación de la sociedad en el proceso de paz. Fin del comunicado del Eln.

LA CARTA DE LOS OBISPOS

A continuación transcribimos el comunicado que emitieron sobre el tema los obispos de la Iglesia Católica y la carta de repuesta del jefe del equipo negociador del gobierno con el Eln Juan Camilo Restrepo:

IGLESIA LLAMA A CONCERTAR CESE BILATERAL

Como Pastores de la Iglesia Católica en Colombia, y en sintonía con nuestras comunidades y territorios afectados por el conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas del Estado, nos dirigimos al Señor Presidente Juan Manuel Santos Calderón y a la Comandancia de dicha organización subversiva.

Nuestro saludo fraterno y respetuoso, está lleno de esperanza en la reconciliación de todos y entre todos los colombianos, asumida en los diversos niveles de nuestros vínculos y de sus rupturas.

Queremos alentar el diálogo hacia un acuerdo final entre las partes que, con la participación de la sociedad y la terminación de la confrontación armada que ella implica, se viene buscando en la Mesa de Quito.

La Visita Apostólica del Papa Francisco a Colombia, ya felizmente próxima, concita a la unión de voluntades, sin exclusión alguna, para que “DEMOS EL PRIMER PASO” que compete a cada uno dar, como individuos, familias y sociedad, en orden a rehacer nuestros vínculos vitales y de Nación.

El llamamiento a percibir, desde adentro de nuestra alma común, “aquella unidad que prevalece sobre el conflicto”, como lo indica el Papa Francisco en “La Alegría del Evangelio” (Números 226- 230), nos da pie para FORMULARLES NUESTRO LLAMADO A CONCERTAR Y CONVENIR UN ACUERDO BILATERAL DE CESE AL FUEGO Y HOSTILIDADES, como expresión de su voluntad, común con la del Pueblo colombiano, de acoger al Santo Padre y de darle la bienvenida a su persona y a su mensaje.

Dar este paso, a través del diálogo en las mesas de Quito, ayudará significativamente a cohesionar la voluntad social y política de paz, aún débil ante el acostumbramiento a las soluciones de fuerza y a la manipulación de la verdad. El anhelo colectivo de ponerle fin a la confrontación armada y de poder construir juntos una senda democrática de convivencia y de solución a nuestros conflictos, tenga en el Papa Francisco un fuerte soporte espiritual y, por qué no, un testigo excepcional en el proceso de acuerdos definitivos y de expresiones hacia la paz completa entre los colombianos.

Suscriben el presente comunicado:

Excelentísimo Monseñor LUIS AUGUSTO CASTRO QUIROGA

Arzobispo de Tunja y Presidente de la Conferencia Episcopal

Eminentísimo Señor CARDENAL RUBÉN SALAZAR GÓMEZ

Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia

Excelentísimo Monseñor OSCAR URBINA ORTEGA

Arzobispo de Villavicencio y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal

Excelentísimo Monseñor ELKIN FERNANDO ÁLVAREZ BOTERO

Obispo Auxiliar de Medellín y Secretario General de la Conferencia Episcopal

Excelentísimo Monseñor DARÍO DE JESÚS MONSALVE MEJÍA

Arzobispo de Cali, Comisión Episcopal para diálogos con el Eln

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Carta del Jefe de la Delegación del Gobierno en los Diálogos con el Eln, Juan Camilo Restrepo, a los obispos colombianos

Estimado Cardenal y queridos Obispos,

Recibí complacido su carta del pasado 13 de Junio en la que reiteran el acompañamiento de la Iglesia Católica a los diálogos de Quito, apoyo que desde la Delegación del Gobierno agradecemos y que nos compromete a continuar en la búsqueda del acuerdo que nos permita ponerle fin al conflicto armado con el ELN.

El llamado de los señores obispos a esta Mesa de Diálogos para “dar el primer paso”, llega en un momento oportuno, no sólo porque entendemos que la prioridad para los colombianos de las zonas afectadas es que cese este conflicto con el ELN, en especial las acciones contra la población civil; sino porque es una decisión del gobierno en cabeza del Presidente de la Republica persistir en la consolidación de una paz estable y duradera.

Permítanme señalar entonces, que coincide su carta exactamente con el momento que se vive en la Mesa de Quito. Ese mismo día, el pasado martes 13 de junio, el Gobierno le informó a la delegación del ELN la disposición de iniciar de inmediato el estudio de las condiciones para acordar un eventual cese bilateral al fuego y de hostilidades.

La visita apostólica del Santo Padre Su Santidad Francisco a Colombia en septiembre, nos compromete a recibirlo con avances concretos que respondan a los anhelos de una paz completa. Esa es la tarea que nos ocupa actualmente en la Mesa y debemos decir que el ELN le ha manifestado al Gobierno que realizará consultas sobre esta propuesta.

Permítanme aprovechar la ocasión para explicar por qué el Gobierno comparte plenamente con ustedes la visión de que un eventual y pronto cese al fuego con el ELN tiene que ir indisolublemente asociado a un cese de hostilidades contra la población civil:

La visión del cese al fuego y de hostilidades que debe acordarse con el ELN no es solamente un alto al fuego.

Detener los combates entre la Fuerza Pública y la insurgencia es significativo, pero lo es aún más el cese de hostilidades contra las personas y los bienes civiles. De allí que para el Gobierno es imperativo que cesen el secuestro, la extorsión y la toma de rehenes, pero también el reclutamiento de menores; y los ataques a la infraestructura y a los oleoductos, que son bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

No tendría sentido que se silencien los fusiles si al mismo tiempo no se suspenden hostilidades. El cese al fuego, como ustedes muy bien lo señalan, debe ir acompañado de un desescalamiento de agresiones contra la población civil, que, al crear confianza, prepare estas conversaciones para arribar al estadio final de las mismas que no es otro que: ‘ponerle fin al conflicto armado, erradicar la violencia de la política; ubicando en el centro el tratamiento de la situación de las víctimas; y avanzar hacia la reconciliación mediante la activa participación de la sociedad civil en la construcción de la paz estable y duradera’, tal como reza en el Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia de marzo de 2016.

De ustedes,

Cordialmente

Juan Camilo Restrepo Salazar.

Jefe de la Delegación del Gobierno en los Diálogos con el ELN

CARTA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

También el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, envió la siguiente carta al cabecilla del Eln alias “gabino”: