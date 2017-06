Llega el cine sin costo para personas en situación de discapacidad

En las cabeceras municipales de Barranca de Upía, Cumaral y La Macarena, Meta, Bojayá en el Chocó y Puerto Carreño, Vichada, ahora disfrutan del séptimo arte gracias al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Cine para Todos es una iniciativa que ofrece espacios de entretenimiento e inclusión para personas en condición de discapacidad visual o auditiva y a sus acompañantes, estas jornadas se realizan sin ningún costo en diferentes Puntos Vive Digital del país y ahora con el Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad llegan también a municipios alejados de la Orinoquía, el Pacífico y la Amazonía.

Entre los filmes presentados se encuentran: Cómo Entrenar a Tu Dragón 2, Las Aventuras de Tintín y El Lenguaje del Corazón, películas que llegan a estos municipios permitiendo que las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva disfruten del arte de la gran pantalla con la ayuda de las TIC, a través de procesos de audiodescripción, subtitulado especial y lenguaje de señas.

Martha Lucia Herrera, vive en Cumaral y tiene discapacidad visual, es una de las fieles asistentes de Cine para Todos del Punto Vive Digital ubicado en la Biblioteca Municipal. Allí ha podido disfrutar del séptimo arte sin ningún costo y ha compartido con otras personas de su municipio que antes no conocía y cuenta: “A mí me ha gustado mucho porque es algo novedoso, yo sabía que había Cine para Todos en Villavicencio, pero ir hasta allá sale muy caro y por eso no iba, ahora vengo acá y es muy agradable”.

Los administradores de los Puntos Vive Digital tienen un papel fundamental en la realización de esta actividad, al ir barrio por barrio convocando a los habitantes en condición de discapacidad visual o auditiva, a pesar de las adversidades, como ocurre en el caso de Cumaral donde el administrador cuenta con una condición genética que limita su movilidad.

Aquí no hay excusa que valga cuando se trata de servir a la comunidad. Las jornadas de Cine para Todos se realizan un sábado cada mes (previa convocatoria), no tienen ningún costo y las personas en condición de discapacidad pueden asistir con un acompañante.

“Nos unen lazos de orgullo”

Más que un lema, ésta frase ha sido la esencia del Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad del Ministerio TIC, el cual llevará Internet a los 28 municipios y 19 áreas no municipalizadas ubicadas en las zonas más alejadas del país en las regiones de la Amazonía, Orinoquía y Pacífico.

La Unión Temporal Andired se identifica con el compromiso de fortalecer las iniciativas de manera incluyente para todos los colombianos.