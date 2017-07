Por falta de baños para los empleados, ratifican sanción a TransMilenio y Recaudo Bogotá

Como resultado de la denuncia que hiciera el Concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, el Ministerio de Trabajo “ratificó” la sanción a TransMilenio y Recaudo Bogotá por no garantizar el cumplimiento del Artículo 17 de la Resolución 2400 de 1979, que obliga a instalar baterías sanitarias cuando hay más de 15 empleados.

Para el Concejal de Bogotá y Precandidato Presidencial, “la ratificación de la multa de más de 322 millones de pesos tanto a TransMilenio como a Recaudo Bogotá respectivamente, demuestra la falta de voluntad política y administrativa de los sancionados para garantizar los derechos de los trabajadores, pues el propio Ministerio destacó ‘falta de prudencia y diligencia’ de las dos entidades para cumplir las normas”.

Para el Ministerio, “Es evidente que no se aporta ni una sola prueba, de tipo técnico o administrativo, que permita establecer que en efecto, la empresa Transporte del Tercer Milenio TransMilenio S.A., ha realizado alguna acción, para tomar los correctivos necesarios y en esa medida, dar cumplimiento a la norma incumplida, esto es, la instalación de baterías sanitarias para todos los empleados que trabajan como taquilleros y representantes de información y control”.

Las resoluciones 1606 y 1607 de 2017 de MinTrabajo agregan que: “Para el despacho es claro que la empresa investigada no ha cumplido con sus deberes para con los trabajadores… por el contrario… se ha observado que no tiene voluntad para procurar el cuidado y salud de los trabajadores que prestan sus servicios para el concesionario, aduciendo que no es su responsabilidad y trasladando su responsabilidad a terceros”.

Finalmente, el precandidato presidencial de Opción Ciudadana, anunció que solicitará ante los entes de control pertinentes, la apertura de una investigación disciplinaria contra la gerente de TransMilenio, Alexandra Rojas, por presunta negligencia ya que no ha realizado lo pertinente para solucionar esta problemática denunciada por el Concejal de la Familia.