Tour de Francia: Froome virtual campeón; el colombiano Rigoberto Urán, subcampeón

–En la etapa contrarreloj cumplida este sábado, Chris Froome aseguró el título de campeón del Tour de Francia, mientras que el colombiano Rigoberto Urán, se proclamó como virtual subcampeón.

El pedalista de Urrao, Antioquia, superó a Romaín Bardet y logró ubicarse segundo en la clasificación general, con lo cual de hecho, asegura el subcampeonato si se tiene en cuenta en que este domingo es el “paseo de la victoria” en París, en el cual generalmente no se producen cambios en la tabla, salvo hechos fortuitos.

C'est le moment de s'élancer pour le 3e du général @UranRigoberto ! / It's time to start for R. Uran! #TDF2017 pic.twitter.com/fWI1j9dZhX

— Le Tour de France (@LeTour) July 22, 2017