INTERDEPENDENCIA FAMILIAR Y ¿MADRES SOLTERAS?

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (143)

Julio es el mes de la libertad, el mes de las independencias. La familia es la primera escuela, la primera sociedad, el primer Estado. Las personas que integran una familia deben ser libres, independientes. Se habla de la independencia o libertad para pensar, creer, opinar, escoger profesión u oficio, desarrollar la personalidad.



Pero en la familia no puede haber libertad absoluta. Si la familia es considerada un Estado podemos traer a colación el Art. 113 de la Constitución que reza: “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.” Lo mismo en la familia: “Las relaciones familiares se basan en la igualdad de DEBERES y DERECHOS de la pareja y en el respeto recíproco entre sus integrantes” Y respecto de los deberes, el Código Civil dispone que la pareja se debe guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida” Y agrega que la dirección del hogar, de la empresa familiar, corresponde conjuntamente a la mujer y al hombre. Y agrega que la familia tiene como finalidad esencial la de garantizar la subsistencia de la especie humana y auxiliarse mutuamente.

De lo dicho se puede concluir que la independencia en la familia no es absoluta y que lo que corresponde es planear como se ayudan marido y mujer dentro de parámetros de respeto y de solidaridad. Y como la dirección, el gobierno de la empresa familiar es conjunta, lo que supone el reconocimiento de dos cogerentes, no puede haber dictadura, ni imposición de la voluntad del marido sobre la mujer, ni de la mujer sobre el marido.

Cogobernar en la familia supone trabajar juntos para crecer día a día. Mejores hijos, mejores ingresos, mejor calidad de vida, mejor entorno familiar y social.

Y a todo lo anterior hay que agregar el trato respetuoso el que impide matoneo, groserías, golpes, injurias, maltratos en todas sus formas imaginadas.

Hoy en día es imposible vivir sin la colaboración o ayuda de los demás. Entonces, más que independientes, somos interdependientes, dentro de los límites del respeto, la decencia, el auxilio en todas sus formas y de manera muy especial el amoroso, moral y espiritual.

Ideas antónimas de independencia: Adicción, cadena, cárcel, cautiverio, confinamiento, encadenamiento, encarcelamiento, esclavitud, represión, prisión, dependencia, dictadura en la familia.

¿SOLAS O SOLTERAS?

En Colombia tenemos un conocimiento alejado de la realidad sobre los estados civiles de casado y de soltero. Irónicamente los teóricos se oponen a reconocer la viudez como un estado civil.

Hablan de que son solteros quienes no han celebrado matrimonio ceremonia y a quienes viven sin la ceremonia, pero a la manera de como si la hubieran celebrado los llaman compañeros permanentes, como si los que se “casaron” no fueran compañeros, amigos, novios, amantes y no deban estar las 24 horas del día para brindarse apoyo, socorro y bienestar. La canción dice: “Así ni tú ni yo nos cansaremos / y a cambio de un placer tendremos tres / pues con nuestro cariño lograremos/ ser esposos y novios y amantes a la vez.”

En la época actual vivimos una transitoria enemistad con la ceremonia del matrimonio y los(as) famosos(as) se han encargado de ser noticia presentando a sus nuevos novios o novias que han elegido desde antes de terminar sus relaciones con sus parejas. Y hablan del novio de tal celebridad con quien tiene 1 o 2 hijos y esta moda la copian las bases populares. Y en las noticias se habla de las solteras y solteros cotizados así vivan con sus parejas y lleven varios años de convivencia.

La realidad es que casado, casada, es quien vive en pareja haya o no haya celebrado ceremonia. Y soltero, soltera es quien vive sin pareja. Queda por definir la condición de quienes comparten los fines de semana, ocasionales, que tienen lo que llaman matrimonio abierto.

Y se habla de madres solteras para referirse a las mujeres que no han celebrado la ceremonia del matrimonio. Error. Si viven con su pareja son casadas. Hay otra categoría de mujeres que son la mujeres solas que tienen hijos y deben luchar por la subsistencia de su prole. Solas porque su marido o su pareja las ha abandonado o solas porque no han convivido con el padre de sus hijos. Y más solas si los padres de sus hijos o sus nuevas parejas no las apoyan en la crianza y educación de sus críos. Y otras solas que deben enfrentar procesos interminables de tenencia, visitas, alimentos, violencia intrafamiliar, persecución por celos y lesiones personales o amenazas de muerte.

Es urgente que a estas mujeres solas se les brinde el apoyo legal que merecen y que la sociedad las ampare para por lo menos minimizarles sus diarias angustias maternales

Cultivemos la paz, el amor y la concordia en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que rindan honor a su cultura de bondad para solucionar con prudencia sus conflictos.

Bogotá, del 24 al 30 de julio de 2017.

