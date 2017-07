10 respuesta que debe conocer sobre la HEPATITIS

La Hepatitis es una inflamación del hígado, este órgano es el más grande del cuerpo humano y tiene la tarea de ayudar al organismo a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar toxinas.

Aunque la causa más común de hepatitis es de origen viral, existen otros factores como trastornos de tipo autoinmune, lesiones debidas a la interrupción de la irrigación sanguínea normal del hígado, traumatismos, presencia en el organismo de determinadas drogas, toxinas, medicamentos y trastornos de tipo hereditario como fibrosis quística o enfermedad de Wilson, entre otros factores.

La tercera parte de la población mundial está infectada con algún virus de la hepatitis, solo el 50% de las personas afectadas desconocen que padecen esta enfermedad. A continuación, compartimos las preguntas y respuestas que deben conocer sobre la hepatitis:

¿Cómo se contagia y cuáles son los síntomas?

Las hepatitis A y E pueden influir varios factores, se trasmiten por consumir alimentos o bebidas contaminadas, la falta de hábitos de higiene como lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño y relaciones sexuales con una persona infectada.

Las hepatitis B, C y D se transmiten principalmente por contacto con sangre, semen o líquidos corporales infectados, por ejemplo: de la madre al hijo durante el nacimiento, por compartir objetos de higiene personal como cepillos de dientes y máquinas de afeitar, por tener relaciones sexuales sin condón, durante la realización de procedimientos, tatuajes, piercings o manicura con elementos no estériles y por compartir agujas y jeringas.

La hepatitis D sólo se adquiere en caso de estar previamente infectado o de manera simultánea con hepatitis B.

Las hepatitis pueden manifestarse con síntomas como fiebre, coloración amarillenta de la piel, los ojos y las mucosas, dolor abdominal, orina oscura, heces blanquecinas, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, movimientos intestinales y dolor en las articulaciones, aunque algunas personas pueden no presentar síntomas.

¿La hepatitis puede darle a una persona 2 veces?

La hepatitis no se repite, la persona que la padece adquiere inmunidad (anticuerpos) permanentes, de por vida.

¿Qué sucede si una mujer embarazada padece hepatitis?

En el análisis de sangre que se le realiza a la madre en el primer trimestre del embarazo se incluye la detección del virus de la hepatitis B, en caso de presentar la infección durante el embarazo, al recién nacido se le administra la inmunoglobulina y la vacuna de la hepatitis B en las primeras horas de vida para evitar la infección. La lactancia materna no está contraindicada.

En el caso de la hepatitis C, al no existir vacuna, el objetivo del tratamiento materno consiste en disminuir la carga viral. De esta forma, el riesgo de transmisión al recién nacido será menor. Afortunadamente, no existen evidencias de que afecte al recién nacido aunque puede transferirse al bebé si se la contrae en el último trimestre del embarazo.

¿Las personas que padecen o padecieron hepatitis pueden desarrollar cáncer?

La hepatitis B y la hepatitis C, pueden causar problemas graves de salud, entre ellos insuficiencia hepática y cáncer de hígado.

¿Si se vive con una persona que padece hepatitis se puede contagiar?

Si, dependiendo del tipo de hepatitis y si no se toman las precauciones adecuadas para evitar el contagio.

¿La hepatitis tiene cura?

Tanto la hepatitis de tipo A, pueden curarse sin intervención médica.

En el caso de la hepatitis B, el tratamiento depende del estado de gravedad del paciente.

La afección suele desaparecer por sí sola. Los casos crónicos requieren medicación y, posiblemente, un trasplante de hígado.

Todavía no hay una cura probada para la hepatitis C, en general este tipo de hepatitis no mejora por sí sola, la infección puede durar toda la vida y producir cicatrización del hígado o cáncer de hígado.

En el caso de la hepatitis D, las personas que la padecen generalmente mejoran en un periodo de 2 a 3 semanas y 1 de cada 10 desarrollan enfermedad crónica.

¿Con la vacuna se evita contraer esta enfermedad?

Sí, pero no todos los tipos de virus tienen vacuna. La vacuna contra la hepatitis A y B está incluida en el Plan de Beneficios en Salud- POS, para todos los niños y niñas al año de edad.

En adolescentes y adultos NO está incluida en el POS.

¿Se puede contagiar de hepatitis en una relación sexual?

La transmisión por sexo es más común en la hepatitis B, pero la hepatitis A y C también pueden transmitirse por contacto sexual.

¿Las personas que tuvieron hepatitis pueden donar sangre?

Todas las personas que han tenido hepatitis después de los 12 años, son descartadas como donantes, ya que las hepatitis pueden dejar portadores crónicos.

¿Por qué a la hepatitis se le conoce como el enemigo silencioso?

? La hepatitis B y C no presentan ninguna clase de síntoma en su etapa temprana, razón por la cual el 90 % de los casos mortales anuales han sido a causa de uno de estos tipos de hepatitis.