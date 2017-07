Así se prepara nuestra Selección Colombia rumbo a WorldSkills Abu Dhabi 2017

A tres meses de cumplirse la competencia internacional de habilidades técnicas y tecnológicas más importante del mundo, competidores y expertos SENA, que conforman la Selección Colombia que representará al país en WorldSkills Abu Dhabi, entre el 15 y el 18 de octubre, se dieron cita en Bogotá para recibir los últimos entrenamientos, afinar detalles y evaluar el estado físico y psicológico de cada equipo. Actualmente el SENA ocupa la segunda posición en el Continente Americano y la número 17 en el mundo; por eso, de cara a este certamen internacional, el gran desafío es seguir conquistando preseas y alcanzar las primeras posiciones.

Revisión del equipo de dotación y cajas de herramientas, fortalecimiento de habilidades blandas tales como el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y el liderazgo; talleres de yoga, ejercicios de estiramiento y un completo diagnóstico de salud que incluyó toma de tensión arterial, pruebas de detección de alergias, peso, talla, estatura, indicador de masa muscular, capacidad pulmonar y chequeos psicológicos; hacen parte de la exhaustiva jornada de preparación que recibieron durante tres días nuestros TALENTOS SENA para que nada falle.

Todo indica que están avanzando a buen ritmo y perfectamente calibrados para enfrentar a los mejores del mundo. Por eso, como parte de la formación integral que recibe la Selección Colombia (25 aprendices competidores y 20 instructores expertos; quienes a su vez estarán acompañados por cuatro jefes de equipo, 15 intérpretes, un delegado oficial, un delegado técnico y dos delegados técnicos asistentes), aparte de trabajar durante estos meses previos en el fortalecimiento de la parte técnica, los expertos también dedican sus extensas y agotadoras horas de trabajo a reforzar sus vínculos afectivos y de confianza con sus competidores.

Patricia Castaño Jiménez, experta de la habilidad de Enchape de Pisos y Paredes, explicó: “Este tema de las habilidades blandas es fundamental porque nosotros tenemos habilidades técnicas que se adquieren a través de la repetición y de la constancia, pero, es claro que en una competencia entran en juego muchos otros factores (…) Trato de motivar al competidor, preguntándole y escuchándolo permanentemente, tratando de leer qué es lo que le pasa, de conocerlo para tratar de direccionarlo al objetivo que nosotros tenemos. Lo más importante es conocer al competidor, estrechar esa relación de confianza”, aseguró Castaño.

La última y decisiva jornada de alistamiento será un simulacro previsto para el próximo 28 de agosto, cuando competidores y expertos nuevamente se den cita en la capital del país para calentar motores y tener una aproximación lo más cercana posible a la que experimentarán en Emiratos Árabes Unidos.

“Estoy completamente segura que nuestro resultado en Abu Dhabi va a ser exitoso”

Para Laura y Maritza Rodríguez, competidoras por la Habilidad de Moda (entre las habilidades que cuentan con medallas) de la Regional Distrito Capital, son muchas las expectativas y los retos que están por venir. Por eso, estas participantes valoran enormemente la formación integral que reciben previo a la competencia: “Es muy importante para nosotras el hecho de que se esté concentrando nuestro entrenamiento no sólo en lo técnico sino también en la parte física y psicológica y en torno a cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro”, indicó Laura Rodríguez.

Entre tanto, Maritza Rodríguez, afirmó: “Son muchas las expectativas. No sólo tenemos el incentivo de una medalla, que es algo físico, sino que también tenemos el incentivo en conocimiento que no solamente es para nosotras desde la parte técnica sino también para el país. Considero que tener una apertura como ésta, de talla internacional, nos puede ayudar como país a ser más competitivos tanto en maquinaria, como en industria (…) También nos puede aportar muchísimo dentro de los procesos de formación que manejamos en el SENA. Este es un reto desde todos los puntos de vista. Estoy completamente segura que nuestro resultado en Abu Dhabi va a ser totalmente exitoso, trayendo medalla de pódium”, recalcó.

Estas competidoras han dado de qué hablar en países como China, donde han dejado en alto el nombre de Colombia y, en agosto próximo, esperan tenerlas de vuelta: “Hace aproximadamente tres semanas tuvimos un encuentro de competencia en China, donde nos enfrentamos con diez países. Al ver este país nuestros resultados, decidieron realizarnos una segunda invitación para ir a competir nuevamente con otros ocho países en Pekín (…) las expectativas son dejar a Colombia en alto como siempre lo hemos hecho”, explicó Laura Rodríguez, una de nuestras participantes.

¿Cómo se alistan nuestras competidoras?

Con relación a la forma como se preparan, explican que no pueden llevar un diseño predeterminado o ceñirse a uno en particular: “Cuando nos preparamos hacemos una simulación de lo que tal vez nos pueda llegar a salir en Abu Dhabi. No nos podemos preparar en un diseño específico porque tenemos muchas variables. Tenemos unos puntos de partida como es un perfil de consumidor, un universo de vestuario, tal vez los materiales con los que se va a trabajar o incluso la cantidad, pero, los parámetros o las especificaciones que debe tener ese vestido, nos las entregan directamente los días de la competencia”, manifestó Laura.

Para estas competidoras también ha sido crucial el apoyo del diseñador colombiano Jorge Duque, quien ha creído fielmente en sus capacidades y, cuando su tiempo se lo permite, les enseña técnicas de alta costura: “Hemos trabajado con él y el trabajo que hemos realizado es perfecto porque las técnicas que él maneja son de diseñador de alta moda y eso es algo que nos fortalece mucho en torno a la habilidad”, concluyó.