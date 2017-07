En 11 mil veredas hoy estamos iniciando los programas de construcción de la paz

?El Presidente Santos lanzó este lunes, en Morelia (Caquetá), el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que busca implementar la reforma rural integral en 11 mil veredas de los 170 municipios más afectados por el conflicto armado en el país. En la construcción de los PDET participarán más de 250 mil personas, en 5 mil reuniones ya programadas.

“Hoy estamos realmente iniciando la construcción de la paz”, afirmó el Presidente Juan Manuel Santos durante el lanzamiento del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), iniciativa que busca implementar la reforma rural integral en 11 mil veredas de 170 municipios del país.

En estos territorios, que fueron priorizados por contar con los mayores índices de conflicto armado, pobreza, economías ilícitas y debilidad institucional, serán las propias comunidades las que, mediante el PDET, seleccionarán los proyectos para sus regiones en materia de ordenamiento de la propiedad rural, adecuación del suelo, reactivación económica, producción agropecuaria, salud, educación, infraestructura, vivienda, acceso a agua potable y energía, entre otros.

El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que es impulsado por la Agencia Nacional de Renovación del Territorio, se definirá en 16 subregiones compuestas por 170 municipios de 19 departamentos.

Dichas subregiones son: Alto Patía – Norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca – Nordeste Antioqueño, Catatumbo, Pacífico Medio, Pacífico – Frontera Nariñense, Putumayo, Sierra Nevada – Perijá, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Tolima, Urabá Antiqueño, Chocó, Cuenca del Caguán – Piedemonte Caqueteño, La Macarena – Guaviare y Montes de María.

En la construcción de este ambicioso programa de construcción de la paz desde y para los territorios, participarán entidades territoriales, autoridades étnicas, comunidades, organizaciones sociales, comunales y comunitarias y sector privado.

Para la financiación de los PDET, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales contarán con los recursos del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías, así como de diferentes fuentes de financiación: públicas y privadas, y de cooperación internacional

La vigilancia en la ejecución de los recursos será ejercida a través de veedurías ciudadanas, control social comunitario y pactos que se definirán por medio de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República.

Las comunidades decidirán sus prioridades

Durante el Lanzamiento de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, el Presidente Santos destacó que la base fundamental de esta estrategia es que “sean las comunidades las que vayan definiendo para dónde van esos planes de desarrollo, las que vayan decidiendo las prioridades”.

“Lo importante aquí es entender que este es un plan de desarrollo que por primera vez se va a hacer de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. No va a ser el director de Planeación, ni el ministro de Agricultura o el ministro de Hacienda o el Gobierno Nacional el que va a venir a Morelia a decirles: aquí vamos a construir esta carretera y vamos a invertir la plata de esta forma. No, ustedes nos van a decir a nosotros”, explicó.

Hay 5 mil reuniones programadas en las que participarán más de 250 mil personas

Así mismo, indicó que los municipios que se beneficiarán se seleccionaron por ser los más afectados por el conflicto. Y precisó que en este proceso participarán más de 250 mil personas, en 5 mil reuniones programadas

“Alrededor de 450 resguardos indígenas y 300 consejos comunitarios van a ser también la instancia de discusión de todo lo que se va a incluir en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”, agregó.

“Hoy lo que estamos haciendo es dando un paso importantísimo hacia ese país mejor, porque lo que estamos haciendo es llevarles desarrollo y progreso a las zonas que estuvieron atrasadas por el conflicto, donde estaba, está y sigue estando concentrada la pobreza y la desigualdad”, concluyó el Mandatario.

Además del Presidente Santos, en el acto de lanzamiento de los PDET en Moralia (Caquetá) contó con la participación del Vicepresidente Óscar Naranjo; el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; la Directora de la Agencia de Renovación del Territorio, Mariana Escobar; el Embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker; el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; el Comisionado Sergio Jaramillo, autoridades civiles y líderes de organizaciones de víctimas, indígenas, comunitarios, empresariales y de jóvenes.