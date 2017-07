El peluquero Norberto recibirá la ‘Orden de Caballero’ por parte del Senado

El reconocido estilista colombiano Norberto recibirá hoy de parte del Senado de la República la Orden de Caballero, una de las condecoraciones más importantes que entrega el poder legislativo a personalidades del país.

Este homenaje fue impulsada por la senadora Rosmery Martínez, al considerar que es una persona que ha contribuido a la belleza en nuestro país.

La senadora Martínez considera que Norberto merece este reconocimiento por sus más de 50 años de trabajo.

Cabe mencionar que la distención fue avalada por la Mesa Directiva del Congreso de la República.

Esta condecoración causó polémica en las redes sociales por cuenta de varios ciudadanos que han expresado rechazo a esta condecoración, argumentando que existen personas que han aportado más a la cultura de nuestro país que Norberto.

Por su parte, Norberto Muñoz aseguró que la condecoración que le entregará este martes el Congreso de la República en el Grado Caballero no es solamente “por cortar el pelo y tener una peluquería”, ya que según él, se debe “a 50 años de trabajo ayudando a Colombia y ayudando a la gente”.

De acuerdo con Norberto Muñoz, no se esperaba este reconocimiento puesto que años atrás otra entidades le han entregado títulos similares, no obstante, “ya han sido varias cosas y no es la primera medalla que me dan, sino que yo he estado en varias cosas, he sido jurado, he sido de todo Colombia y en muchas partes del mundo”.

“Llevo una vida limpia y le he ayudado a mucha gente, no es porque yo hago esto o hago lo otro; a mí me parece que una persona vale por lo que es, que sea honesta y realmente merezca lo que me van a dar”, puntualizó Norberto.