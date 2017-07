Hombre que asesinó a sus dos hijas e hirió a su esposa quedó en libertad condicional

Un juez de La Dorada ( Caldas) otorgó la libertad a Ricardo Enrique González Tovar, acusado de asesinar a sus dos hijas y herir a su esposa con 26 puñaladas el 21 de junio de 2011 en Puerto Salgar (Cundinamarca).

González fue condenado en primera instancia a 45 años de cárcel, sin embargo, su defensa apeló ese fallo y la tardanza de seis años en el Tribunal Superior de Manizales para decidir sobre el recurso dio pie para su excarcelación, con base en la nueva ley que limita la detención preventiva a un máximo de un año.

Al parecer, la demora se debe a la congestión del sistema judicial, por la cantidad de casos que debe atender el Tribunal.

“Él quedó libre y la que va a tener que encerrarse en una casa por cárcel soy yo”, comentó la sobreviviente del ataque, Luz Stella Forero.

La señora Forero teme que Gonzáles la busque para hacerle daño. Su relación con él fue marcada por la violencia física y psicológica durante 15 años.

“Así no me mate, me destruiría la vida, porque no podremos estar tranquilos”, expresó Forero. Incluso sus familiares y amigos podrían correr riesgos en caso de que el hombre intente contactarlos.

El Tribunal, la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía están trabajando para garantizarle la protección efectiva necesaria ante la posible amenaza, sin embargo,Forero remarcó que lo urgente es que su exmarido vuelva lo más pronto posible a estar tras las rejas.