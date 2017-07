Indígenas de las comunidades Embera y Sinú llevan 32 días durmiendo frente a la Superintendencia de Salud

Cerca de 80 indígenas de las comunidades Embera y Sinú completan 32 días durmiendo frente a la Superintendencia de Salud en protesta por la muerte de 27 indígenas por falta de prestación en salud.

Los manifestantes denuncian que la Superintendencia ordenó la terminación de Manezca, que es una entidad que les da servicios en salud y además reasignó a otras EPS a las personas en otros departamentos.

“Tenemos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que se están enfermando por el frió y el Gobierno no nos atiende”, aseguró Celedonio Padilla, vocero indígena.

El líder indígena alertó que si no se soluciona su situación, una minga de más de 5.000 indígenas llegará a Bogotá y permanecerá hasta la visita del Papa Francisco.

Cabe mencionar que estas personas no han tenido acceso a agua potable y muchos de sus integrantes están enfermos por el clima de Bogotá.

“Llevo botando sangre por la nariz varios días, me siento mal y no tenemos médico y ni una ambulancia”, expresó uno de los manifestantes.

Por ahora, se espera que en las próximas horas la SuperIntendencia de una respuesta sobre esta situación.