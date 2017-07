Obispos colombianos descalifican al canal Teleamiga por críticas al Papa Francisco

–Los obispos católicos colombianos reaccionaron enérgicamente frente a comentarios hechos por José Galát en el canal Teleamiga contra el Papa Francisco. A su vez, el comentarista de marras emitió un comunicado en el que explica por qué critica al Pontífice.

Publicamos a continuación el comunicado emitido por el Episcopado sobre el canal Teleamiga:

Tras el comunicado de los obispos, el comentarista de Teleamiga, publicó el siguiente comunicado:

RESPUESTA DE TELEAMIGA A LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Cordialmente nos permitimos compartir a la opinión pública la respuesta al comunicado de la Conferencia Episcopal con fecha del 25 de julio de 2017:

1. Si bien es cierto que un católico debe tener amor y adhesión al LEGITIMO sucesor del apóstol Pedro, nos preguntamos si deben darse a un Papa no elegido por Dios, sino por los hombres y peor aún por una “mafia de cárdenles”, expresión cínica que empleó el líder de la misma Card. Godfried Dannels, quien con desparpajo declaró públicamente que esta mafia determinó la renuncia de Benedito XVI y puso en el papado a Francisco.

Esto muestra claramente que quien figura como pontífice actual, mal pudo haber sido elegido por el Espíritu Santo, y que su elección fue obra de una mafia politiquera y corrupta de cardenales.

No lo dice José Galat, lo dice el propio Cardenal Dannels quien descaradamente lo afirmó como se puede corroborar en diferentes fuentes: https://www.youtube.com/watch?v=N3rvrNRcyeI (UN CAFÉ CON GALAT – ¿PORQUE CRITICAMOS AL PAPA FRANCISCO?)

https://www.youtube.com/watch?v=iTjkKS38y-I (UN CAFE CON GALAT – ¿NO SON CATÓLICOS TELEAMIGA Y GALAT POR DEFENDER LA FE?) http://www.ncregister.com/…/cardinal-danneels-part-of-mafia… (Cardinal Danneels Admits to Being Part of ‘Mafia’ Club Opposed to Benedict XVI)

https://www.youtube.com/watch?v=DxVVrdXaJoA (mafia de Cardenales) http://www.outono.net/…/el-cardenal-danneels-admite-formar…/ (El cardenal Danneels admite formar parte de una ‘mafia’ progresista en la Iglesia Católica) https://gloria.tv/article/kC4W8mgduH4t4ZwvbvHdymDkz(https://gloria.tv/article/kC4W8mgduH4t4ZwvbvHdymDkz ) https://www.eldiario24.com/…/cardenal-revelo-mafia-buscaba-… (Un cardenal reveló a la mafia que buscaba reemplazar a Benedicto XVI por Francisco) http://www.hispantv.com/…/iglesia-catolica-mafia-cardenal-d… (Cardenal belga admite su papel en una ‘mafia’ para dirigir la Iglesia católica)

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=24945 (El cardenal Danneels admite haber sido parte de un grupo de presión para elegir Papa)

2. La elección anticanónica de Francisco, señala su indudable ilegitimidad de origen, a la cual se añadió después una ilegitimidad de ejercicio por enseñar doctrinas contrarias a la fe católica. Algunos ejemplos significativos lo muestran:

+ Según Francisco, todo el mundo se salva cumpla o no los mandamientos, lo cual contradice abiertamente lo afirmado por Jesús “Muchos son los llamados pocos los escogidos” (Mateo 22, 14).

+ Que el proselitismo es una tontería y que el que lo hace comete una injusticia, cuando por el contrario Cristo dice a sus discípulos “Vayan y hagan DISCÍPULOS a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28; 19).

+ Que pueden comulgar los adúlteros en ejercicio, cuando San Pablo advierte “Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del Cuerpo y de la Sangre del Señor” (1 Corintios 11; 27). Ejemplos hay muchísimos más, los cuales he estado señalando en mis programas de Teleamiga.

3. Ahora bien, por estar defendiendo la fe de la de la Iglesia frente a las insensateces del que figura como pontífice, algunos quieren señalar como canal no católico, al que defiende la fe católica. Y con esto incurren las directivas de la Conferencia en un gran contrasentido, dando a entender que somos cismáticos los que defendemos la fe, cuando es exactamente lo contrario, porque atacar esas verdades pone al que lo hace fuera de la Iglesia, y es ese el que se constituye en cismático y apostata.

4. “Falso y dañino” es el silencio de los que llamados a defender la fe no lo hacen por complicidad o por cobardía y quieren ensañarse inútilmente contra Teleamiga, que si lo hace.

5. Muy respetuosamente retamos al Episcopado Colombiano a que responda y contra-argumente con pruebas bíblicas y del magisterio tradicional de la Iglesia, cuáles son nuestros supuestos errores que han causado su “superficial y nociva” ira.

En conclusión nosotros y el país entero requerimos una respuesta ¿Por qué persiguen a quienes defienden la fe de La Iglesia? José Galat.