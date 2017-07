Proyecto de ley busca acabar con elevados cobros de derechos de grado

Se trata de un proyecto de la senadora Nadia Blel, que persigue que los estudiantes solamente paguen por la impresión del diploma y los gastos de registro.

Blel dijo que muchas veces los jóvenes no se pueden graduar por falta del dinero para la cancelación de las tarifas que en muchos casos superan el 10% del valor del semestre, e incluso este valor suele aumentar si se trata de un título profesional, de especialización, maestría o doctorado.

La senadora señaló que: “Lo que queremos es que se garantice el grado como un derecho del estudiante cuando haya acabado sus materias y que no se condicione la expedición del diploma por cuenta del no pago de estaos derechos de grado que muchas veces incluyen los gastos de la ceremonia, las fotos y otros ítems que no deben ser obligatorios”.