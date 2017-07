Finalmente se hará foro con cabecillas de las Farc en el Concejo de Bogotá

–Por el voto afirmativo de 2 miembros de la junta directiva del Concejo de Bogotá, y uno en contra, se autorizó la realización este jueves en su recinto del foro organizado por sindicatos de trabajadores con los cabecillas de las Farc.

Así lo reportó el presidente de la corporación Horacio Serpa Moncada en el siguiente comunicado:

“El 18 de mayo pasado, cuando la Plenaria se pronunció sobre la presencia de miembros de las Farc en el marco de la realización de un Foro de Paz y Posconflicto en el Concejo de Bogotá, voté SÍ a la proposición, a pesar de que esta se hundió con 20 votos por el NO y 14 votos por el SÍ.

Esta fue la razón por la cual plantee la conveniencia de revisar la autorización para utilizar las instalaciones de la corporación, en el marco del Foro Proceso de Paz y Post Acuerdo, que fue convocado para el 27 de julio de 2017 por diferentes organizaciones sindicales, y que prevé la participación de algunos integrantes de las Farc.

Para resolver esta situación y con el mayor propósito garantista y democrático que me corresponde, solicité a la Junta de Voceros de las bancadas representadas en la Corporación que se pronunciara frente al tema en discusión y se votó mayoritariamente para que la decisión fuera resuelta por la Mesa Directiva.

En consecuencia, en una votación de dos votos por el SÍ (Celio Nieves Herrera y Horacio José Serpa) y uno por el NO (Andrés Forero Molina), se autorizó realizar el Foro programado por los sindicatos. Adicionalmente, debido a que la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público convocó sesión a las 6:00 pm, se concertó con los sindicatos realizar dicho Foro en la Sede Social Álvaro Gómez Hurtado del Concejo Distrital”. Fin del comunicado.

El concejal Marco Fidel Ramírez afirmó que la Mesa Directiva del Cabildo Capitalino desconoció de facto la decisión mayoritaria de la Plenaria que votó No a la presencia de integrantes de las Farc en las instalaciones del Concejo de Bogotá y advirtió que este hecho “es una demostración más que en Colombia se convirtió en costumbre hacerle trampa a la democracia”.

Ramírez añadió que la decisión de la Mesa Directiva “tiene unas terribles consecuencias porque, en el nombre de la paz, autoriza por la puerta de atrás que guerrilleros que aún tienen cuentas pendientes por delitos de lesa humanidad sean legitimados para utilizar el escenario del Concejo de Bogotá como plataforma propagandística”.

Tambien dijo: “No es cierto que esta sea una simple decisión administrativa, porque en el fondo tiene profundas connotaciones políticas y está enviando unos mensajes funestos para la democracia, como que la voluntad de la Plenaria de la Corporación no tiene fuerza vinculante y puede ser desautorizada para imponer decisiones personalistas”.

El concejal de la familia radicó una impugnación y/o apelación a la decisión de la Mesa Directiva con la esperanza de que la Plenaria se pronuncie definitivamente sobre esta problemática que encierra elementos jurídicos y simbólicos.

La concejala Angela Garzón explicó su voto negativo a la presencia de los cabecillas de las Farc en el cabildo.

“Mientras las Farc no cumplan sus compromisos y sigan diciendo que no entregarán los menores que tienen reclutados, no les vamos a alcahuetear que participen en espacios políticos”, precisó.

“Es inadmisible que al día de hoy han sido entregados tan sólo 57 menores al Comité Internacional de la Cruz Roja, cuando el mismo Ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas, a finales del 2016 estimó que serían unos 170”, añadió.

Además hizo las siguientes precisiones:

“Eso sin tener en cuenta que, según informes de inteligencia militar, el Ministerio de Defensa estimaba que para 2015 habría unos 2.000 menores reclutados por esa guerrilla cuyas edades estarían entre los 14 y los 17 años. El incumplimiento de las Farc a los acuerdos de la Habana, son la evidencia de la intención que tienen de paz”, Angela Garzón

“El Gobierno nunca exigió el número exacto de cuántos menores tenían realmente en su poder las Farc, por lo que a hoy, no se puede verificar con exactitud cuántos niños siguen reclutados de forma violenta, -niños a los que exigiremos que se les reestablezcan sus derechos y por quienes no admitiremos que se les permita hacer política.

Preocupa que Iván Márquez, uno de los más grandes reclutadores de menores de la guerrilla de las Farc, crimen que es catalogado de lesa humanidad, asista a un foro en el Concejo Distrital, pues según un estudio de la Fiscalía General de la Nación, es uno de los jefes guerrilleros con mayor número de casos de reclutamiento.

“Me aterra el cinismo ante la crueldad de este terrorista, que en días pasados, durante una rueda de prensa, dijo:

“Qué es lo que quieren si ya se culminó la dejación de las armas y si las Farc ya dejaron de ser organización armada. Eso es por joder, por molestar, nada más por tratar de generar situaciones polémicas.

Las Farc han incumplido entre otras cosas con la entrega del dinero y bienes producto de los ilícitos cometidos durante 50 años. El Fiscal Néstor Humberto Martínez afirmó que la Fiscalía tiene una investigación en la que se puede verificar que los activos de las Farc sumarían billones de pesos, sin embargo, Iván Márquez asegura que las Farc no tienen dinero.

“Por lo pronto, no estoy de acuerdo que las Farc gocen de plenos derechos políticos y de participación ciudadana sin antes haber cumplido los compromisos mínimos para con los niños y las víctimas, es por esto que rechazo que el Concejo de Bogotá sea prestado como escenario político para quienes no están dispuestos a cogerse totalmente a las reglas de la legalidad y la democracia” concluyó la concejala Ángela Garzón.