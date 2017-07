Nat Gio estrena documental sobre la vida de la princesa Diana

Este 31 de Agosto se cumplen 20 años de la muerte de la Princesa del pueblo, Lady Di, y en conmemoración su historia llega a la televisión a través de Nat Geo a las ocho a las 8:00 P.M.

En 1991, dentro del palacio de Kensington en Londres, Diana, Princesa de Gales, participó en una serie de entrevistas secretas grabadas con su permiso por un allegado en representación del periodista Andrew Morton. Morton estaba escribiendo un libro sobre la vida de Diana para revelar cómo era realmente la vida de la mujer más fotografiada del mundo. El público ignoraba que el matrimonio de Diana, Princesa de Gales, con S.A.R. Príncipe de Gales estaba en crisis.

National Geographic Documentary Films revela lo que Diana pensaba y sentía en un momento muy específico de su vida, presentando un lado de la historia más complejo… su lado. La producción está narrada en primera persona por la princesa, sin entrevistas y por medio de grabaciones únicas que, en su mayoría, no se han emitido anteriormente.

“Diana en primera persona” combina metraje de archivo y fotografías con estas grabaciones raras veces escuchadas y es la entrega más reciente bajo el sello de National Geographic Documentary Films. “Diana en primera persona” estrena el 6 de agosto a las 8:00 p.m. por National Geographic.

Producida ejecutivamente por el aclamado realizador ganador de un premio Peabody Tom Jennings de 1895 Films (Challenger Disaster: Lost Tapes; MLK: The Assassination Tapes), el nuevo documental brinda una perspectiva nueva del viaje emocional de la princesa desde su infancia hasta su relación con S.A.R. Príncipe de Gales y su vida pública, siempre bajo el microscopio.

“Este film no es la excepción ya que brinda una perspectiva nueva desde la mirada de Diana, Princesa de Gales, y continúa nuestra larga tradición de brindar al público acceso sin precedentes a acontecimientos significativos”.

Conocida como la Princesa del Pueblo, pocas figuras públicas siguen siendo tan queridas y enigmáticas como Diana, Princesa de Gales. Desde el momento en el que la tímida maestra jardinera, con su encanto natural, llamó la atención del heredero al trono real, nació un ícono moderno

Con detalles vívidos, la princesa Diana reflexiona sobre la historia de su vida, relatando sus circunstancias en 1991.

Con franqueza, lleva a los espectadores desde su desdichada infancia hasta la incómoda presentación con S.A.R. Príncipe de Gales con apenas dieciséis años; y a conocer la dramática historia de una joven arrojada al escenario mundial. Perseguida por la prensa y adorada por una nación cautivada por el romance de cuento de hadas, no estaba preparada en absoluto para la fama que la envolvió.

“Diana en primera persona” capta un quiebre entre la imagen pública y la privada de la princesa, subrayando intensas y muchas veces retorcidas descripciones de sus pensamientos y sentimientos en 1991. Resueltamente, cuenta el emotivo día de su casamiento y sus experiencias de depresión postparto, bulimia y triunfo eventual sobre su ansiedad paralizante, para convertirse en una humanitaria a nivel internacional, la icónica y tan querida Princesa del Pueblo.

“Desglosamos los momentos más importantes de su vida y los ordenamos cronológicamente, luego los ilustramos con informes de la prensa e imágenes de archivo de la época”, agregó Tom Jennings, productor ejecutivo de “Diana en primera persona”. “A lo largo del documental, se escucha el proceso mental de la Princesa Diana en una época en la que todos creían que estaba viviendo un cuento de hadas. Pero en realidad, su matrimonio y su vida estaban desmoronándose.”

El libro de National Geographic, Remembering Diana: A Life in Photographs, también estará disponible a partir del 1° de agosto en Estados Unidos con un prólogo especial escrito por Tina Brown, amiga, confidente y exitosa biógrafa de la princesa Diana, cuyo libro The Diana Chronicles encabezó la lista de superventas del New York Times. El libro contiene más de cien emblemáticas imágenes e incluye reflexiones de quienes la conocían mejor.