Personería inicia indagación preliminar contra Secretario de Salud por hacinamiento en hospitales públicos

La Personería de Bogotá inició una indagación preliminar contra el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, por su presunta responsabilidad en la sobreocupación en las salas de urgencias de la red distrital, la falta de insumos, medicamentos e incluso personal médico en las subredes de la ciudad.

Las visitas realizadas por el Ministerio Público Distrital, durante el primer semestre, en horarios diurnos y nocturnos, encontraron un preocupante panorama:

“Pacientes en camillas, sillas y en algunos casos en el suelo, sin atención oportuna, así como medicamentos en deficientes condiciones de almacenamiento, entre otras”, indicó la entidad.

En un sólo semestre la Personería recibió 20.439 solicitudes de los ciudadanos en tema de salud por deficiencia en su atención.

“La salud no ha empeorado, se mantiene en mal estado. No encontramos mejoría en el tema de hacinamiento, ni en el tema de sumistro de medicamentos. Hace unos días denunciábamos la falta de un medicamento de una materna que perdió su vida por no haberle suministrado ese medicamento”, afirmó la personera, Carmen Teresa Castañeda.

A lo anterior, agregó: “nos preocupa que se de un concepto equivocado a la comunidad diciendo que desde la Personería, donde hacemos investigaciones serias y adelantamos las veedurías, estamos mintiendo”.