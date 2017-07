Por mantenimiento cierran acceso a la quebrada La Vieja hasta el 30 de julio

Desde hoy y hasta el 30 de julio estarán cerrados los accesos a la quebrada la Vieja, en el norte de Bogotá.

En este tiempo, el Acueducto de Bogotá adelantará trabajos de poda, retiro de árboles caídos y adecuación de puentes peatonales.

Además, se limpiarán las cunetas y se retirará material vegetal y de suelo que pueda generar deslizamientos.

El acceso a la quebrada La Vieja se reabrirá el próximo lunes 31 de julio en los horarios habituales.

Recuerde que podrá visitar este lugar de lunes a viernes de 5 a.m. a 10 a.m. y los sábados, domingos y festivos de 5 a.m. a 4 p.m.