Son 23 los colombianos nominados en los Premios Tu Mundo 2017

Foto: @PremiosTuMundo

Los colombianos arrasan con 23 nominaciones en los “Premios Tu Mundo 2017”, uno de los galardones más importantes del mundo del entretenimiento en Latinoamérica que serán transmitidos en vivo por Telemundo Internacional desde el American Airlines Arena en Miami, Florida, el próximo jueves 24 de agosto.

En la sexta entrega de los “Premios Tu Mundo”, se combina el poder de la televisión, web, móvil y redes sociales, para darle a los fans la última palabra en todo lo que los motiva y los inspira. Los seguidores eligen a sus estrellas favoritas de la actuación, artistas musicales, celebridades de televisión, clubes de fans e influenciadores de 30 categorías en competencia, haciendo de los ganadores un verdadero reflejo de la cultura popular.

Conoce a continuación la lista completa de nominados:

LA MALA MÁS BUENA

Majida Issa

Maricela González

LA PAREJA PERFECTA

Carlos Ponce – Maritza Rodríguez

Juan Pablo Urrego – Carolina Gaitán

PROTAGONISTA FAVORITO CON MALA SUERTE

Carolina Gaitán

PROTAGONISTA FAVORITO

Fabián Ríos

Juan Pablo Espinosa

ARTISTA TROPICAL FAVORITO POR IHEARTRADIO

Carlos Vives

SOY SEXY AND I KNOW IT

Ana Lucía Domínguez

Carmen Villalobos

Juan Pablo Llano

Majida Issa

ACTRIZ FAVORITA

Catherine Siachoque

Ximena Duque

ARTISTA POP FAVORITO POR IHEARTRADIO

Juanes

Shakira

PROTAGONISTA FAVORITA

Carolina Gaitán

Catherine Siachoque

Maritza Rodríguez

CANCIÓN COMIENZA-FIESTAS POR IHEARTRADIO

Me Enamoré – Shakira

ARTISTA URBANO FAVORITO POR IHEARTRADIO

J Balvin

Maluma

ACTOR FAVORITO

Juan Pablo Urrego

Para aquellos colombianos que quieran votar por sus celebridades favoritas, pueden hacerlo a través de la página PremiosTuMundo.com.