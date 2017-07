20 venezolanos están varados en la Terminal de Transportes de Bogotá

Cerca de de 20 venezolanos pasaron la noche en la Terminal de Transporte buscando algunos recursos para poder viajar hacia otros lugares.

Este grupo de venezolanos salió de su país el martes y llegaron a la terminal de Bogotá en la madrugada de este miércoles y jueves.

“Tuvimos que pasar la frontera corriendo junto a mi hija porque ya la iban a cerrar. Tuvimos que dormir un día en la calle”, comentó Karla Fereira, quien hace parte del grupo.

Para ellos, los recursos para viajar, comer y dormir son escasos, pero salir de Venezuela era la mejor opción.

“Demasiado frío, no he comido nada por no tener dinero. Es muy difícil”, comentó Juan Ramos, integrante del grupo.

“Estas palabras son para Maduro y Diosdado Cabello: gracias a ustedes hay que abandonar la familia, hay que dejar el país porque acabaron con el país”, afirmó Carlos Campo.

Las autoridades calculan que sólo a la Terminal de Transportes de Bogotá llegan 100 venezolanos.