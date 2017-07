Fondo Emprender del SENA lanza convocatorias para emprendedores colombianos por $36 mil millones

Con el propósito de seguir impulsando a los emprendedores colombianos y apoyar la creación de empresas innovadoras, el Fondo Emprender del SENA lanzará este jueves 27 de julio doce convocatorias que suman $36.367 millones en recursos de capital semilla.

A través de una gran convocatoria nacional de $20 mil millones y once convocatorias especiales en distintas regiones del país, se busca beneficiar alrededor de 420 ideas de negocio para que se conviertan en empresas sostenibles que generen más de 2.100 puestos de trabajo dignos y formales.

El anuncio oficial estuvo a cargo de la directora general del SENA, María Andrea Nieto, y la ministra del Trabajo, Griselda Yaneth Restrepo, desde Cartagena. Simultáneamente, se realizaron actos de lanzamiento en las 33 Regionales del SENA.

Para la ministra del Trabajo esta nueva convocatoria llega cargada de innovaciones: más amplia, con menos trámites y más posibilidades para los colombianos.

Señaló, también, que esta iniciativa cobra enorme valor toda vez que en el año 2010 de cada 100 aprendices del SENA, 25 tenían la posibilidad de emplearse. En la actualidad, de esta misma cifra se emplean 75. “Eso nos demuestra una motivación de este gobierno por brindar garantías a los aprendices SENA, esto impulsará a más jóvenes colombianos buscando al SENA como opción de formación”, indicó.

Por su parte, la Directora General del SENA señaló que esta es una segunda gran oportunidad dentro del presupuesto con el que cuenta la institución para este año. Destacó que el Fondo Emprender ahora es más democrático, sin ninguna restricción para que cualquier persona puede aplicar a estas convocatorias. “Lo que quiérenos es crear más oportunidades de empleo a través del Fondo Emprender”, dijo.

Y agregó: “Sí es posible creer en un nuevo país, por eso estamos literalmente al lado de los colombianos para que aprovechen todos los programas nuevos que tenemos como este del Fondo Emprender”.

Es de anotar que por primera vez en la historia del Fondo Emprender, se abrirán convocatorias especiales para los departamentos de La Guajira y Chocó, además del municipio de Mocoa, capital del departamento de Putumayo, con las que se planea dar respuesta a problemáticas sociales que enfrentan esas regiones.

También que por segunda vez en menos de un año, se abrirá una convocatoria especial para la región Orinoquía – Amazonía, con énfasis en los departamentos de Guainía, Vaupés, Putumayo, Amazonas, Vichada y Guaviare, con la cual se busca democratizar con más fuerza estos recursos en una zona del país fundamental para la construcción de paz.

De otra parte, gracias al apoyo de los gobiernos departamentales y municipales, en los próximos días se abrirán convocatorias en Pasto, Ibagué, Quibdó, Rionegro, Palmira y Guainía.

CASO DE ÉXITO

Jorge Aristizabal es un emprendedor que le dio vida a Hidrosano S.A.S, una empresa dedicada a la producción y comercialización de lechuga cultivada bajo el sistema de hidroponía (sistema de cultivo industrial de plantas que en lugar de tierra, utiliza únicamente soluciones acuosas).

Luego de una enfermedad que le causó una limitación visual irreversible, Jorge logró salir adelante con ayuda del SENA. “Hace un tiempo tuve un cultivo de lechuga en sociedad, pero a raíz de mi enfermedad se liquidó. No me quise rendir, me llené de fuerzas y decidí hacer un curso del programa SENA Emprende Rural; luego acudí al Fondo Emprender y recibí $132 millones para establecer mi empresa”, contó.

Al igual que este emprendedor de Bojacá (Cundinamarca), miles colombianos han materializado sus sueños con el Fondo Emprender. En 14 años, se han asignado recursos por el orden de $450.219 millones, con los cuales se han creado 5.928 empresas y se han generado 22.488 empleos en 732 municipios

¿QUÉ DEBO HACER PARA CREAR EMPRESA?

El pasado mes de junio, el Consejo Directivo Nacional del SENA aprobó la nueva reglamentación del Fondo Emprender, que ahora permite que más colombianos accedan a los recursos.

A las convocatorias podrán presentarse emprendedores que se hayan graduado de cualquier programa de educación superior (técnico, tecnólogo, profesional, maestría o doctorado), sin importar el año en que hayan egresado.

Si usted tiene una idea de negocio, puede dirigirse a una de las 117 unidades de emprendimiento del SENA en el país para recibir asesorías especializadas y concursar por capital semilla (entre $58 y $132 millones según los empleos que se generen).

Así mismo, gracias a la nueva normatividad, se recortaron los tiempos y plazos en la entrega de capital semilla, se aumentó la transparencia en el manejo de los recursos de los planes de negocios a financiar y se simplificó el proceso de formulación de planes de negocio de tres meses a uno.

Para más información, los interesados pueden consultar en la página oficial de Fondo Emprender del SENA, www.fondoemprender.com, los términos de referencia de cada convocatoria.

Convocatorias abiertas a partir del 27 de julio:

Nacional: $20.000 millones.

Región Orinoquía – Amazonía: $4.000 millones.

Chocó: $1.000 millones.

Guajira: $1.000 millones.

Mocoa: $1.000 millones.

Convocatorias que se abrirán en los próximos días:

Norte de Santander: $1.000 millones.

Pasto: $600 millones.

Ibagué: 1.967 millones.

Quibdó: $1.000 millones.

Palmira: $1.000 millones.

Rionegro: $2.800 millones.

Guainía: $1.000 millones.