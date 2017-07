Nat Geo presentará la serie ‘La Historia de nosotros por Morgan Freeman”

¿Por qué algunas personas llegan al poder y otras no? ¿Por qué sentimos amor no sólo hacia nuestras parejas, sino también hacia amigos y extraños? ¿Cómo ha construido nuestra necesidad de compartir creencias la cultura humana? National Geographic buscará responder estas grandes preguntas, y muchas más, con la nueva serie “The Story of Us with Morgan Freeman”.

En esta nueva entrega, Freeman llevará a los espectadores a explorar temas que nos unen a todos, a través de un viaje alrededor del mundo con el fin de entender diferentes culturas y conocer personas cuyas vidas han sido moldeadas de forma sorprendente por diferentes fuerzas fundamentales.

En una época en que los eventos globales parecen separar culturas, “The Story of Us with Morgan Freeman” tiene como objetivo descubrir las fuerzas fundamentales que mantienen unidas a nuestras sociedades y revelar el punto en común que se encuentra en cada uno de nosotros.

National Geographic junto a Morgan Freeman explorará en cada uno de los seis episodios una única fuerza fundamental o tema:

Creencias: las narraciones han permitido a los seres humanos cooperar, comunicarse y crear un conjunto de creencias compartidas. Pero, ¿Necesitamos creencias compartidas para sobrevivir?

Amor: los seres humanos somos sociales, y los vínculos que nos mantienen unidos comienzan con los lazos de amor. Desde las relaciones románticas hasta el amor dirigido a perfectos desconocidos, ¿Cómo ha formado esta fuerza primordial a las culturas alrededor del mundo? ¿Dónde nos llevará en el futuro?

Poder: desde que los seres humanos comenzaron a vivir en grupos, ciertos individuos llegaron a ser líderes. ¿Cómo las dinámicas de poder dan forma al mundo en que vivimos?

La Guerra y La Paz: si bien la humanidad se esfuerza por vivir en paz, nunca ha habido un año en nuestra historia sin guerra. ¿Somos una especie intrínsecamente violenta? ¿El conflicto es una fuerza esencial que impulsa nuestra sociedad hacia adelante? ¿Es la Paz siquiera posible?

Rebelión: desde el momento en que los seres humanos se unieron para formar sociedades, ha habido individuos que desean reformarlas. Ya sea actuando en forma individual o a partir de un movimiento, ¿Qué nos hace rebeldes?

Libertad: ¿Qué significa ser libre? Durante los últimos dos milenios hemos sido testigos de una lucha entre el deseo de expandir las libertades individuales y la necesidad de limitarlas. Pero, ¿Qué significa realmente la libertad?

Con un amplio alcance y un estilo íntimo, Freeman nuevamente viaja por el mundo escuchando a personas con formas de vida muy diferentes acerca del modo en que diferentes fuerzas han afectado sus experiencias, con la esperanza de descifrar quiénes somos como especie y descubrir hacia dónde se dirige nuestra civilización.