Presidente Santos inauguró el megacolegio más grande del departamento del Atlántico

El Presidente Juan Manuel Santos inauguró este viernes, en Galapa, el megacolegio ‘Villa Olímpica’, que es el más grande del departamento del Atlántico y cuenta con 36 aulas nuevas, laboratorios, aulas especializadas para talleres, biblioteca y restaurante, entre otros. Foto: Presidencia de la República

El proyecto fue construido gracias a la inversión de 13.200 millones de pesos que, bajo la fórmula del ‘todos ponen’, fueron aportados por los ministerios de Educación y de Vivienda, la Alcaldía de Galapa y la Gobernación del Atlántico. Igualmente, contó con la asistencia técnica de Findeter.

El megacolegio beneficia a 1.440 niños y jóvenes, en cursos que van desde transición hasta décimo grado, con el objetivo de implantar el grado 11 a la mayor brevedad posible.

Otro objetivo del Gobierno es que la jornada única escolar esté funcionando en la institución para el próximo mes.

Entre los beneficiarios de la institución educativa, se cuentan los hijos de más de 600 familias que recibieron casa gratis en ‘Villa Olímpica’ y de familias de los barrios más cercanos.

Según indicó el Gobierno Nacional, Galapa es un municipio que está creciendo, sobre todo en su zona industrial, y era necesario ofrecer más cupos para recibir a los niños y jóvenes que van llegando a la localidad.

Así mismo, con el nuevo megacolegio se busca resolver una situación incómoda e inclusive insegura para muchos galaperos, y es que había muchos niños que tenían que ir hasta Barranquilla a estudiar y tardaban media hora. Ahora tendrán el colegio más cerca de su casa, a tan solo cinco minutos.

Paz, equidad y educación

En el acto de inauguración, el Presidente estuvo acompañado por las Ministras de Educación y Vivienda, Yaneth Giha y Elsa Noguera; el Alcalde de Galapa, Carlos Alberto Silvera; el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y estudiantes, profesores y directivos de la institución educativa ‘Villa Olímpica’.

Allí el Presidente reiteró que el propósito de su Gobierno es dejar un país en paz, más equitativo y mejor educado, tres elementos que están relacionados entre sí.

“El de la educación, sin duda alguna, es el que nos va a garantizar un país en paz”, porque “la paz se hace en el colegio, en los hogares, la paz se construye todos los días en las comunidades, la paz la debemos llevar nosotros por dentro y expresarla permanentemente”, dijo.

Y agregó: “Eso no se puede si uno no tiene una buena educación, si uno no tiene unos buenos principios, unos buenos valores, que es lo que nos enseñan en este colegio, en todos los colegios”.

“Por eso la paz es indispensable como factor de desarrollo, pero la educación es lo que hace que la paz sea perdurable”, sostuvo.

Logros

En el propósito de avanzar para que Colombia sea el país mejor educado de América Latina en el año 2025, el Gobierno Nacional se ha impuesto el objetivo de construir 30 mil aulas nuevas, de las cuales ya van 10 mil construidas, otras 10 mil están contratadas y las 10 mil restantes están en proceso de contratación.

Además, el Gobierno ha puesto en marcha la jornada única escolar, que beneficia a mil colegios y 563 mil estudiantes.

Igualmente, ha entregado 51 millones de textos gratis en matemáticas, lenguaje e inglés. Y ha beneficiado a 30 mil jóvenes de escasos recursos con educación universitaria de calidad, gracias al programa Ser Pilo Pago, entre otras realizaciones.