Santos dice que Colombia no reconocerá resultados de Constituyente en Venezuela

Foto: es.presidencia.gov.co

La frase del presidente Juan Manuel Santos fue mencionada durante la celebración de los 50 años de la Universidad Autónoma del Caribe, el primer mandatario dijo que Colombia no reconocerá los resultados que arroje la Asamblea Constituyente que fue convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a realizarse este domingo 30 de julio.

Santos señaló que: “Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y, por consiguiente, sus resultados tampoco podremos reconocerlos. Lo que sí seguiremos insistiendo es en una solución pacífica, ojalá rápida y democrática para que esa nación que tanto queremos, y quiero expresar nuevamente mi solidaridad, salga pronto de ese oscurantismo”.

Y agregó que siempre ha defendido “el imperio de las letras y la libertad”, por lo que no está de acuerdo con la propuesta de Maduro, como tampoco lo está la comunidad internacional.

El Jefe del Estado colombiano respondió a los insultos que le han hecho desde Venezuela: “Tengo que decir que yo sí soy un vasallo del imperio pero del imperio de la república de las letras que en el siglo XIX, a comienzos, autoproclamó un grupo de científicos, de intelectuales, de amantes de la libertad, de libre pensadores”.

Ya con anterioridad, los gobiernos de Colombia y México, por separado en sendos comunicados, negaron estar implicados en un supuesto plan golpista promovido por la agencia de inteligencia estadounidense CIA contra el régimen de Nicolas Maduro en Venezuela.

Los ejecutivos de Colombia y México coincidieron en resaltar que son respetuosos del derecho internacional y advierten que siempre se han pronunciado en torno a una solución negociada y pacífica a la situación venezolana.

El pasado 18 de julio el presidente colombiano Juan Manuel Santos volvió a pronunciarse sobre la situación de Venezuela y reiteró que para lograr una solución negociada rápida y pacífica, es necesario desmontar la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro para el próximo 30 de julio.

Este pronunciamiento lo hizo el mandatario colombiano tras la reunión que sostuvo la víspera con el presidente de Cuba Raúl Castro, sobre lo cual no formuló ningún comentario.

Vale la pena recordar que el pasado 11 de julio el presidente Juan Manuel Santos había pedido por primera vez de manera directa al régimen de Nicolás Maduro el “desmonte” de la Asamblea Constituyente.

En esa oportunidad, también en su cuenta en Twitter, Santos escribió: “Para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la Constituyente”.

El pronunciamiento lo hizo de manera aislada, pocos días después de los nuevos insultos de que fue objeto por parte de su homólogo venezolano; de la excarcelación del líder opositor Leopoldo López a quien se le otorgó el “beneficio” de casa por cárcel y a pocos días para que los partidos de la oposición realizaran la consulta popular–que se cumplió el domingo 16– para rechazar la Constituyente de Maduro.

Entonces, Maduro calificó de “hipócrita” y “fracasado” al presidente colombiano y en su peculiar estilo se refirió a Venezuela como el precursor de Colombia, al recordar la Gran Colombia creada en el congreso reunido en la ciudad de Angostura el 15 de febrero de 1819 por iniciativa de Simón Bolívar y afirmó:

“Colombia se fundó aquí en el Orinoco. Así que presidente Santos me tiene que pedir bendición compadre, porque somos tus padres. Santos pide la bendición, compadre. Inclínate, híncate ante tu padre. Soy tu padre”.

El presidente Juan Manuel Santos le respondió a Maduro: “A mí me pueden insultar todo lo que quieran, personalmente no me importa, pero que no insulten al pueblo colombiano”.