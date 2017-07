Vacunación, adopción y microchip para mascotas este sábado en el Parque El Virre

Vacunación e implementación de microchip serán algunos de los regalos que su mascota podrá recibir este sábado en el parque El Virrey de Chapinero.

La Alcaldía de Enrique Peñalosa, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, tiene un evento organizado para usted y su mascota, llamado “Jornada de Protección y Bienestar Animal en Chapinero”. La jornada arranca desde las 9:00 a.m. y terminará 5:00 p.m. y estará organizada como un circuito de siete carpas.

El objetivo es educar a los ciudadanos tenedores y no tenedores de animales en comportamientos de convivencia en espacio público. Además de realizar acciones pedagógicas enfocadas a propietarios de perros potencialmente peligrosos.

Se ofrecerán los siguientes servicios:

· Jornada de adopción de caninos y felinos.

· Vacunación antirrábica.

· Educación en tenencia responsable.

· Implantación de microchips.

· Show canino de Caspian.

· Charla sobre el Nuevo Código de Policía.

· Registro de perros potencialmente peligrosos.

· Valoración medico veterinaria.

· Entrega de souvenirs para mascotas.

Horario:

Circuito educativo: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Evento 1: 9:30 a.m. – 11:00 a.m. (Entrenamiento de Canicross)

Evento 2: 11:00 a.m. -12:00 m (show de Caspian)

Evento 3: 1:00 p.m. – 2:00 p.m. (Cruz Roja perros de rescate)

Evento 4: 3:00 – 4:00 p.m. (Brigada de Bomberos perros de rescate)

Organización de carpas:

· Bomberitos: Perros de rescate y función de cuerpo de bomberos enfocada a la población infantil.

· Secretaría de Gobierno: Enseñanzas en tenencia responsable, convivencia, comportamiento, perros potencialmente peligrosos y medidas correctivas como multas, amonestaciones, participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, por parte de la Secretaría de Salud y la Policía Nacional.

Asimismo, la Fiscalía informará sobre rutas de atención y denuncias sobre maltrato.

· Bomberos: Adopción responsable.

· Secretaría de Salud Subred Norte: Valoración Médica Veterinaria por Clínica Ringo Mirringo y vacunación antirrábica.

· Centro Comercial de Mascotas Pet Spot, Purina Dog Chow : Servicio comercial y obsequios.

· Canicross: Implantación de microchip.