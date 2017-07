Iván Duque: 5 puntos de la política antidrogas

Durante el foro del Centro Democratico en Pasto Nariño, sobre cultivos ilicitos Iván Duque lanzo su plan de politica antidrogas

“El narcotráfico es un veneno pernicioso en la sociedad. En nuestro país, ese vínculo con los cultivos ilícitos es una de las principales causas de deforestación; distorsiona la economía, porque es la puerta de entrada del contrabando; afecta la salud publica, porque genera una epidemia de consumo; destruye las instituciones, porque fomenta la corrupción, y adicionalmente es el combustible del terrorismo, ese círculo vicioso es el que tenemos que enfrentar.



Así inició su intervención el senador Iván Duque hoy en Pasto, Nariño, donde presentó su política integral contra las drogas. Dijo que los acuerdos de La Habana benefician al narcotráfico y reafirmó sus propuestas de que la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos sean obligatorias y no voluntarias, y declaró que no permitirá que en Colombia el narcotráfico sea un delito amnistiable.

Aquí los cinco puntos de su política integral contra las drogas

1. La siembra.

En materia de erradicación debemos reactivar las brigadas de erradicación móvil de cultivos ilícitos, combinada con la aspersión aérea. Vamos a apelar a la erradicación genética, hay que conocer bien la genética de ese cultivo para fortalecer la destrucción del mismo. En materia de sustitución hay que tener dos enfoques, el que hay que tener en las zonas de reserva y de protección, donde hay que volver a las familias Guardabosques. Y donde haya frontera agrícola, con programas de producción especial, asociatividad, cadenas de valor, introduciendo elementos para la compra de los productos, la compensación y al mismo tiempo diferenciarlas en programas orgánicos o de comercio justo.

2. Producción:

Necesitamos desmantelar los laboratorios que hay en el país, y actuar con toda la capacidad que tiene la fuerza pública. Y recuperar la inteligencia. Solamente leyendo el consumo per cápita de gasolina uno puede inferir dónde están los laboratorios por su demanda excesiva de gasolina. Colombia ha puesto muertos, sus instituciones y su sistema legal al servicio de combatir la droga y hay muchos países en el mundo que venden los precursores químicos y que jamás han entregado inventarios ciertos de sus despachos. Como presidente de los colombianos comenzaré una campaña internacional para la transparencia en el comercio de precursores químicos.

3. Comercialización

Hoy el microtráfico está consumiendo a muchos municipios de Colombia, y lo está haciendo porque ha habido laxitud. Hoy anuncio, desde la ciudad de Pasto, que a partir del 7 de agosto de 2018 se aplicará el Acto Legislativo 02 firmado por Álvaro Uribe que prohíbe dosis mínima. Hay que tener más capacidad de la fuerza pública para extinguirle el dominio a los carteles, para desmantelarlos y quitarles su articulación con el contrabando.

4. Consumo

Necesitamos verdaderas políticas de prevención. Esa prevención se debe hacer desde la casa y desde la educación. Vamos a crear Escuelas de Familias, para ofrecer jornadas de prevención donde se involucre a papá y mamá. Vamos a retomar las clases de cívica en los colegios, para que no se pierdan los valores de familia. Vamos a establecer la jornada única, para que no hayan muchachos después de medios día vagando. Y crearemos 1.400 Centros Sacúdete: Salud, Cultura, Deporte, Tecnología y Emprendimiento. Salud, para enseñarle a los jóvenes a no caer en la drogadicción y prevenir el embarazo adolescente; Cultura para que haya grupos de teatro danza y ocio productivo y deporte para que haya prácticas sanas.

5. La Adicción.

A los adictos no los podemos tratar como criminales, porque ellos ya están en una enfermedad, y en una enfermedad que necesita colaboración. Las familias de altos ingresos tienen como mandar a los familiares que caen en este problema a centros de rehabilitación, inclusive en el exterior, pero cuando la drogadicción llega a una familia de escasos recursos se erosiona el capital de esa familia, por eso estamos promoviendo que vamos a acompañar los programas de rehabilitación, y sobre todo, los programas de atención psicológica parta ayudarle a estas personas a que encuentren un nuevo camino de vida.