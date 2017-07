Desde Belén de Bajirá a Caucasia.

Por: Diego Calle Pérez.

CORTO Y PUNTUAL

Belén de Bajirá es por el momento uno de los puntos geográficos de mayor importancia en la geografía colombiana. No es vereda, no aparece como corregimiento, los de Riosucio Chocó lo tienen de su territorio y los habitantes de Mutatá lo agregan a su localidad. La enciclopedia libre Wikipedia lo registra como poblado de Riosucio en el departamento de Chocó. Con una población de 12 mil habitantes, según el censo Dane 2000 y con una extensión de 2.015 Kilómetros cuadrados.

Para superar el litigio por el destacado poblado vamos a tener que recurrir a: El Archivo General de Indias de Sevilla que se creó en 1785 por deseo del rey Carlos III, con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de las colonias españolas hasta entonces dispersa en diversos archivos: Simancas, Cádiz y Sevilla.

El archivo conserva unos 43.000 legajos, con unos 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos que proceden, fundamentalmente, de los organismos metropolitanos encargados de la administración de las colonias. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987, junto a la Catedral y los Reales Alcázares. También debemos de contar con la historia de Vasco Nuñez de Balboa y del relato cantata del destacado Quinteto Les Luthiers, Don Rodrigo Díaz de Carreras de de sus hazañas en tierras de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se brinco de Colombia a Costa Rica sin pasar por Panamá y no caer en manos de los Mayas.

De Belén de Bajirá poblado de Mutatá para Antioquia a Caucasia en el Bajo Cauca hay una distancia de más de 500 kilómetros de un municipio a otro.

Lo que llama la atención no es la distancia, sino la coincidencia que en dos sitios de la quebrada geografía antioqueña, sucedan hechos y acontecimientos que puedan impactar en los aspectos económicos y sociales.

Caucasia en la subregión del Bajo Cauca, atraviesa por situaciones de orden público con la minería ilegal y la problemática ambiental que genera el mercurio en las tierras que por años han sido ganaderas. Belén de Bajirá es un poblado con una riqueza por explotar en metales que muchos desconocen, aparte de los que por años han hecho referencia.

Distancias enormes en Kilómetros hay desde el centralismo de la casa de Nariño a poblados como los ya citados y quedan una veintena por nombrar. Belén de Bajirá, es ya famoso por un litigio que por años existe y que deja interrogantes tanto a propios y extraños, esperemos no llegue hasta el tribunal de la Haya.