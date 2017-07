Distrito ha recuperado 27 kilómetros lineales de espacio público

Foto: @GobiernoBTA

El espacio equivalente al que ocuparían más de 50 canchas de fútbol como la del estadio El Campín ha sido recuperado por la Alcaldía Peñalosa desde el 2016.

Se trata de unos 400.000 metros cuadrados de espacio público que se recuperaron en los principales ejes de la ciudad y en cercanías a estaciones de TransMilenio como Ricaurte, calle 85, Los Héroes, Suba y Las Aguas, entre otras.

En estos espacios se han retirado vehículos que suelen parquearse en zonas prohibidas y se ha brindado oportunidades a los vendedores informales para que se ubiquen en zonas autorizadas.

Con esto, la Alcaldía Peñalosa busca generar espacios sostenibles mediante la instalación de mobiliario adecuado y útil para la ciudadanía.

Un ejemplo de esto son los cinco telescopios que se ubicaron en el parque de Los Nevados, el aula ambiental Soratama y el parque Entre Nubes. Los telescopios son usados por los estudiantes de la localidad de Suba y hacen parte de las aulas educativas.

Se ha instalado mobiliario urbano en 34 puntos de la capital, entre los que está el parque El Tunal, Atahualpa, Simón Bolívar, Santa Bárbara, El Renacimiento y el Velódromo de la Primera de Mayo.

Nadime Licht, defensora del espacio público, explicó que estos mobiliarios se entregan a comunidades y entidades públicas que deben garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de los puntos.

El compromiso de la Defensoría del Espacio Público es crear espacios que con el tiempo sigan siendo apropiados por los habitantes y comerciantes, para ello ha firmado pactos de sostenibilidad como: Me la juego por la 72, Me la juego por la 19, Me la juego por el Centro Internacional y Me la juego por Usaquén.

Es importante destacar que la calle 72 es la sede de cerca de 5.000 empresas de todos los sectores económicos, que contribuyen con el 19 % del Producto Interno Bruto del país y generan más de 200.000 empleos directos.

Durante la Alcaldía Peñalosa también se han promovido jornadas de limpieza y cuidado de entornos públicos de la ciudad, como la celebración del día del espacio público donde se unieron 11.000 ciudadanos y se limpiaron más de 50 lugares.