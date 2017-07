Fox Life presenta en América latina la serie “This is Us”

Desde el martes 1 de agosto, todos los martes, a las 10.00 p.m., llega a FOX Life en América Latina “This Is Us”, el nuevo drama escrito y producido por Dan Fogelman (“Crazy, Stupid, Love”) que explora la complejidad de las relaciones humanas a través de la mirada de personajes entrañables y reales.

Ganadora del Premio People’s Choice Awards® al “Nuevo Drama Favorito de TV” y nominada a tres Premios Golden Globe® en las categorías “Mejor Serie Dramática” y “Mejor Actriz Secundaria en una Serie de TV” para sus protagonistas Mandy Moore y Chrissy Metz, “This Is Us” presenta una narrativa innovadora y profunda que desafía las presunciones cotidianas acerca de las personas que uno cree conocer.

Compuesta por 18 episodios de una hora, “This Is Us” es una serie refrescantemente honesta que sigue a un grupo de personas cuyos caminos e historias de vida se entrelazan de maneras curiosas. A partir de su cumpleaños número 36, vemos que varios de ellos comparten el mismo día de nacimiento y mucho más de lo que nadie esperaría.

Las crisis de la edad, los problemas de autoestima de una mujer con sobrepeso, el agobio de la fama y la búsqueda de los padres biológicos, son algunas de las realidades a las que se enfrentan sus protagonistas en un momento crucial de sus vidas.

Protagonizada por Mandy Moore (“A Walk to Remember”), Milo Ventimiglia (“Heroes”), Sterling K. Brown (“Todos vs. OJ Simpson: American Crime Story”), Chrissy Metz (“American Horror Story: Freak Show”), Justin Hartley (“Smallville”), Chris Sullivan (“Guardianes de la galaxia Vol. 2”), Susan Kelechi Watson (“Blackout”) y Ron Cephas Jones (“Half Nelson”), “This Is Us” muestra las ingeniosas formas que la vida tiene de sorprendernos.

En el inicio de temporada, Jack (Milo Ventimiglia) insiste en que su esposa (Mandy Moore) mantenga una tradición de cumpleaños regalándole un baile especial a pesar de estar embarazada de trillizos. En otra parte, Randall (Sterling K. Brown) es sorprendido con una fiesta de cumpleaños en el mismo momento en que se entera el paradero de su padre biológico.

Por su lado, Kevin (Justin Hartley), la estrella de una exitosa sitcom, atraviesa una crisis personal que lo lleva a cuestionarse su integridad como actor en su propio cumpleaños. Cuando la hermana gemela de Kevin, Kate (Chrissy Metz), quien ha luchado contra el sobrepeso durante toda su vida, se encuentra en su punto más bajo, él la convence para hacer un cambio que la llevará a encontrar algo inesperado.

Con su narración auténtica y emotiva, “This Is Us” ha trascendido el drama de la televisión moderna, y tras romper récords de audiencia, ya cuenta con una segunda y una tercera temporada confirmada. “This Is Us” es producida por 20th Century Fox Television y distribuida por 20th Century Fox Television Distribution. Dan Fogelman, Donald Todd, John Requa, Glenn Ficarra, Ken Olin, Charlie Gogolak y Jess Rosenthal sirven como productores ejecutivos.

Desde el martes 1 de Agosto, todos los martes, FOX Life presenta “This Is Us” a las 10.00 p.m. Al término de la emisión del primer episodio en FOX Life, la primera temporada de “This Is Us” podrá disfrutarse completa en el acceso Premium de la App de FOX.