Comienza la fase más importante: la construcción de la paz, dijo Presidente Santos

El Presidente Juan Manuel Santos dijo que ya comenzó la fase más importante del proceso de reconciliación que emprendió desde que asumió el Gobierno: la construcción de la paz, y declaró que con la salida de las armas de las zonas veredales, el fin del conflicto se cumplió oficialmente ayer.

El Primer Mandatario ofreció las declaraciones al reuniere con 323 jóvenes de 85 universidades públicas y privadas en desarrollo del programa “Manos a la Paz”, quienes aportarán en la construcción de un nuevo país en 157 municipios de 17 departamentos.

“Yo he dicho que en este largo camino hacia la paz había una fase inicial que era el fin del conflicto. Esa fase se cumplió oficialmente ayer. Ayer comenzó el proceso ya de sacar las armas de las zonas veredales. Quiere decir que las zonas veredales desaparecen jurídicamente, quiere decir que el cese al fuego que se había decretado oficialmente ya dejó de existir”, expresó el Primer Mandatario en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

“Ahora comienza la fase que yo diría es la más importante que es la construcción de la paz en los territorios que han sufrido con el conflicto y en todo Colombia, porque en toda Colombia necesitamos paz, necesitamos reconciliación”, aseveró.

El grupo de jóvenes hace parte de la iniciativa que impulsa la Alta Consejería para el Posconflicto en asocio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Colombia, la cual les brinda la oportunidad de conocer las diferentes realidades del país.

De la misma forma, los jóvenes aportan de manera efectiva a los proyectos que benefician a las comunidades en posconflicto, así como trabajar conjuntamente con organizaciones sociales y gobiernos locales.

Esta es la cuarta convocatoria del programa, con 18.352 mil postulaciones, 1.223 pasantes y 58 perfiles en 250 municipios, en una experiencia que transforma la vida de los jóvenes pasantes, y que contribuyen a cumplir los sueños de un país en paz.

“La labor de ustedes, queridos estudiantes, es muy importante. Yo les agradezco de corazón a nombre todos los colombianos, porque como lo he dicho en repetidas ocasiones esta paz no es mía, esta paz no es de mi Gobierno, esta paz es de ustedes, para ustedes, de todos los colombianos, pero sobre todo de los jóvenes”, indicó.

Precisó que este ejercicio que están haciendo los jóvenes es crucial porque nadie está más interesado en vivir en un país en paz que la juventud.

“Yo quiero agradecerle también a las universidades públicas y privadas que se han vinculado, a la iniciativa, y también a las entidades que nos han venido apoyando. El Pnud, por supuesto que ha sido fundamental, muchas gracias, a la Alta Consejería para el Posconflicto, pero también a Usaid, a la Unión Europea, al British Council y al Fondo Chile”, puntualizó.