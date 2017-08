Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha: Leopoldo López

Por medio de un vídeo, el líder opositor venezolano preso Leopoldo López, pidió a los ciudadanos de su país a que no decaigan en la lucha “por una mejor Venezuela” y anunció que ha recibido una de las “mejores noticias” en sus años de presidio y es el tercer embarazo de su esposa, Lilian Tintori.

“Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela”, comentó López en un vídeo en el que aparece junto a su esposa Tintori y que fue difundido este martes, pero que fue grabado el pasado 17 de julio cuando gozaba del beneficio de casa por cárcel.

La madrugada de este martes López, junto a Antonio Ledezma, fue devuelto a la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, el Tribunal Supremo justificó que la medida contra los opositores se debe a que, supuestamente, planeaban fugarse.

El pasado 8 de julio, López, el más emblemático de los opositores presos, quedó en detención domiciliaria por motivos de salud, tras cumplir tres años y cinco meses de una pena de casi 14 años en la cárcel militar de Ramo Verde, en Caracas.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela notificó este martes que los líderes de la oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma volvieron a la cárcel militar de Ramo Verde, en Carcacas, por haber incumplido las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto domiciliario y porque estaban fraguando “un plan de fuga”.

En un comunicado, el Supremo venezolano estableció que el día 31 de julio “los tribunales 5to. de ejecución y 6to. de control del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, revocaron las medidas acordadas en favor de los ciudadanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, una vez verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto domiciliario”.

Asimismo–agrega–, se recibieron por fuentes de inteligencia oficial, información que daban cuenta de un plan de fuga de dichos ciudadanos, por lo cual y con la urgencia del caso, se activaron los procedimientos de resguardo correspondientes.

El Tribunal Supremo destaca “que las condiciones impuestas a López no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político, esto en razón de la Sentencia Definitivamente Firme que pesa en su contra, la cual tiene como pena accesoria su inhabilitación política por el tiempo que dure la pena impuesta”.

Finalmente señala que “en el caso de Antonio Ledezma, el Tribunal de su causa le había impuesto como condiciones la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio, caso contrario se revocaría de inmediato la medida otorgada”.