Whatsapp es la aplicación que más utilizan los colombianos en sus smartphones

La sociedad colombiana se mueve al son de las aplicaciones y las empresas se esfuerzan por llegar a sus consumidores a través del uso de estas desde sus Smartphones, en cualquier escenario es indispensable el uso de cualquier aplicación, ya sea para el trabajo, la universidad, el colegio, para salir de vacaciones, etc.

Los consumidores han ido adquiriendo patrones de comportamientos con el paso de los años y el de ahora los obliga a usar aunque sea una aplicación para estar en contacto con el mundo.

La tecnología avanza y detrás avanza la sociedad ligada al uso de todo lo que esta va inventando. Lanix, empresa mexicana dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de cómputo y Smartphones, se preocupa por estar en constante conocimiento de las preferencias de sus consumidores y por esto realiza frecuentemente encuestas en las que logra identificar algunos comportamientos de sus usuarios frente al uso de la tecnología.

En el último estudio realizado logró identificar algunos datos que reflejan las preferencias de los colombianos a la hora de hacer uso de las aplicaciones en sus Smartphones.

Consumo de aplicaciones y comunicación

En Colombia el consumo de aplicaciones se ha disparado entre los consumidores, según los resultados de la encuesta el 77% de los encuestados tienen en sus Smartphones instaladas entre 5 y 20 aplicaciones, el 16% más de 20 aplicaciones y el 7% menos de 5.

En el mercado existen innumerables aplicaciones, pero unas de las más usadas son las de mensajería instantánea que hacen posible que el consumidor se mantenga comunicado con el mundo. Según la encuesta, del total de los encuestados entre estudiantes, trabajadores y desempleados, el 84% aseguró hacer uso de Whatsapp con mayor frecuencia seguido de Facebook Messenger con el 9%, Facebook Messenger Lite con el 4%, Skype con el 2% y Telegram con el 1%.

Entretenimiento

A la hora de escuchar música y ver televisión, la tecnología hoy en día permite a los consumidores escoger si pagar o no por tener un mejor servicio y de esta manera evitar las propagandas publicitarias y garantizar así un servicio de música y TV más exclusivo al que incluso podrá acceder sin conexión a Internet.

Del total de los encuestados, el 45% prefieren pagar una tarifa mensual y disfrutar de la música de corrido sin comerciales, al 55% restante no le preocupa la publicidad en medio de sus canciones favoritas y en cuanto a televisión el 43% de los encuestados paga por exclusividad en el servicio.

Hay un sinfín de aplicaciones para escuchar música pero según la encuesta realizada por Lanix, el 46% de los encuestados usa frecuentemente Spotify Music, el 18% Deezer, el 12% Claro Música, el 11% Tune in Radio, el 2% Smule Sing y el 11% restante no hace uso de ninguna aplicación para escuchar música ya que le dan prioridad a otras aplicaciones; en cuanto a Televisión digital paga, la App preferida es Netflix, seguida de DirecTV Play, Claro Video, HBO Go, Fox Play, Caracol Play y MovieCity Play.

En el transcurso del día es normal que por temas de seguridad los usuarios lleguen a desbloquear su Smartphone hasta 200 veces para evitar que algún intruso entre a revisar información confidencial, para evitar hurto de información por si se llega a presentar el robo del equipo y esto hace que los usuarios tengan que introducir una contraseña, patrón o poner su huella cada vez que van a acceder a alguna aplicación.

Los dispositivos que ofrece el mercado tienen varios mecanismos de seguridad, el 52% de los encuestados hacen uso del patrón de seguridad, el 27% de la contraseña, el 21% hacen uso de la huella digital, este último lo traen pocos Smartphones, Lanix ofrece para este tipo de usuarios que prefiere tener sus datos asegurados con su huella, el Lanix Ilium L910.

El 63% de los encuestados desbloquea su Smartphone aproximadamente 50 veces al día, el 16% más de 100 veces, el 12% aproximadamente 10 veces y el 9% más de 200 veces. En este mismo estudio se pudo identificar cuál es la primera App que abren los usuarios cada vez que desbloquean su Smartphone y en primer lugar está WhatsApp seguido de Facebook, correo electrónico personal, Instagram y correo electrónico corporativo.