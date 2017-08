‘Con la aplicación de las multas del Código de Policía esperamos que la gente sea más tolerante y cívica’: Mindefensa

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa Nacional y el director de la Policía Nacional, general, Jorge Hernando Nieto, instalaron en la tarde de este martes, la VI Cumbre de Generales y Comandantes, que tiene por sede la ciudad de Cali.

En la intervención del Ministro de Defensa, indicó que mañana ya habrá resultados de la aplicación de multas reales por el Código de Policía, que empezó a regir desde hoy.

“Es un código que ha permitido que la Policía haga uso del papel preventivo que debe tener, en este caso pongo el ejemplo de las lesiones personales”, señaló el ministro Villegas.

Así las cosas, entre febrero y julio de este año las lesiones personales han disminuido 15.600 casos.

“Este año hay 15.600 personas menos lesionadas que el año pasado, eso significa más de 30 mil millones de pesos de ahorro del sistema de salud, porque no los tienen que atender en las clínicas, no hay que usar los medicamentos para algunas pequeñas cirugías, no hay uso de ambulancias, en fin”, resaltó el Ministro de Defensa.

Desde que entró en vigencia el nuevo Código de Policía, el pasado 30 de enero, se ha logrado la disminución de 175 homicidios a nivel nacional y se han hecho cerca de 200 mil comparendos pedagógicos.

“Hoy empezamos la aplicación de las multas reales y esperamos que eso sirva para que la gente tenga un comportamiento más tolerante y cívico –anotó Villegas– Que la Policía pueda entrar a sitios donde no podía ingresar con la legislación anterior, a esos llamados clubes privados, ahora eso se puede hacer y ha generado 175 homicidios menos”.

En cuanto al nuevo papel de la Policía Nacional, el Ministro de Defensa dijo que en este momento la fuerza contaba “con el mayor músculo de la historia”, además de tener un mayor número de miembros en todas las especialidades.

“La Policía Nacional tiene que crecer en los próximos 10 años, y a partir de 2019 se espera que ingresen alrededor de 5 mil policías. Ese sería un número que pondría al país con una cifra policial muy importante”, puntualizó el ministro Villegas.