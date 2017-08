Exitosa colocación de bonos en el exterior realiza Colombia

?Fueron vendidos USD$1.400 millones de dólares con vencimiento en el 2027 y se recibieron demandas totales de los inversionistas por USD$5.600 millones, una muestra más de la creciente confianza en la economía.

Colombia emitió exitosamente en el exterior, USD$1.400 millones en bonos, una señal de la creciente confianza en el país y en el manejo de la economía, por parte de los inversionistas, informó el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Fueron recibidas órdenes por un total de USD$5.600 millones de 254 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

“La Nación consiguió recursos de financiamiento para la vigencia 2017 y pre financiamiento de 2018 mediante la reapertura del Bono Global con vencimiento en 2027 por un monto de USD$1.400 millones”, precisó el titular de la cartera de Hacienda.

La reapertura del bono con vencimiento a abril de 2027, con un cupón de 3.875%, alcanzó una tasa de 3.816%.

El Ministro Cárdenas destacó la flexibilidad con la que cuenta la Nación para acceder a mercados internacionales, producto del buen manejo macroeconómico y la disciplina fiscal del país.

El objetivo de la transacción fue culminar el plan de financiamiento de las necesidades de recursos en dólares del 2017, y pre financiar parte de las necesidades del 2018 establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado el pasado 14 de junio de 2017, aprovechando el gran interés de los inversionistas extranjeros por los bonos colombianos.

Los bancos colocadores fueron Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Deutsche Bank Securities Inc. y HSBC Securities (USA) Inc.