Póliza para Caninos potencialmente peligrosos, tiene en apuros a sus dueños

Ya comenzó a regir el nuevo Código de Policía y los propietarios de estas mascotas no han podido acceder a la póliza porque las aseguradoras no la venden debido a la falta de regulación.

“Le estamos exigiendo hoy al Gobierno Nacional que saque la reglamentación de las pólizas civiles extracontractuales, porque en este momento lo que se está generando es el incremento de abandonando de perros considerados como peligrosos, o simplemente la gente para evitar un problema o un inconveniente con la policía no los sacan a la calle, y esto obviamente también constituye un maltrato animal”. Afirmó el Concejal David Ballén.

Los dueños no solamente tendrían que pagar la multa tipo 2 de 196.720 pesos por no portal el bozal y correa, sino que también tendrían que acarrear con una multa general tipo 4 de 786.880 por no tener la póliza de estos caninos.

Por su parte, el Distrito desde la Secretaria de Gobierno ha manifestado por medio de un oficio al Concejo de Bogotá, que la ausencia de reglamentación por parte del Gobierno Nacional, ha dificultado la expedición de disposiciones normativas por parte de la Entidad.

En el recorrido que se realizó por 15 aseguradoras de la Capital, se evidenció que 13 de ellas no la ofrecen, y las que sí, no corresponde a la que exige el nuevo Código de policía, además, le adicionan otros servicios que incrementa el valor del seguro.

“El Gobierno Nacional tenía un término de 6 meses para reglamentar lo relacionado con la expedición de las pólizas, el termino ya se encuentra vencido, y a la fecha aún no ha sido expedido. Entonces, cómo pretendemos exigirles a los bogotanos que paguen este documento, si reglamentación no se ha hecho”, señaló el Concejal Ballén.