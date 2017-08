Ratifica creación del Fondo de Cooperación de la Alianza Pacífico

Foto: Senado

La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto que ratifica el Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Cali, Republica de Colombia, el 22 de mayo de 2013”.

Según el senador ponente William Jimmy Chamorro Cruz, esta iniciativa lo que se busca es impulsar una agenda activa entre los 4 países Chile, Colombia, México y Perú, “este fondo no será únicamente abastecido por los 4 países de Alianza Pacífico si no también países observadores que ya han manifestado su intención y monto que van a aportar para este fondo al menos por este primer año.

Así mismo aseguró que “el éxito de este convenio es que no requiere burocracia alguna, no se crean entidades como otras alianzas así lo han requerido, no hay secretaría ni sede, ni tribunal para dirimir diferencias, cero burocracia”.

Finalmente sostuvo que se ha tratado diferentes temas, no solo de comercio o de intercambio sino también de inversiones y educación, en donde se han entregado cerca de 330 becas a colombianos para maestrías y doctorados.

“En este momento estamos discutiendo el tema migratorio para expedir un pasaporte único, así como el beneficio de que en el 2020 tengamos un roaming a cero costos”.

El Polo Democrático dejó constancia de su voto negativo a esta iniciativa, por considerar que no contemplan las necesidades básicas insatisfechas de la población de la región pacífica, según lo expresó el senador Alexander López Maya.