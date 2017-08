Fiscalía se fortalece y crea nuevos despachos en Nariño

María Paulina Riveros, Vicefiscal General de la Nación, llegó a Tumaco, Nariño, en el marco del Plan 501 Municipios que pretende crear y fortalecer la entidad en sectores priorizados que necesitan que más presencia de la justicia.

Tumaco es el municipio con mayor aumento en su tasa de homicidios respecto del año 2016, pues presentó un crecimiento del 32,5% con un total de 103 homicidios en lo que va corrido del año.

En su intervención la alta funcionaria dijo: “El departamento de Nariño, y específicamente el municipio de Tumaco, ha sido un lugar de particular impacto del conflicto armado. Esta región se la han disfrutado diversos grupos armados al margen de la ley, por su abundancia de recursos y por su particular posición estratégica. Disputa que ha llevado al pueblo nariñense a ser víctima de una guerra fraticida y atroz, que no ha dejado más que miles de muertos y destrozos”.

Precisamente pensando en que Tumaco debe reforzarse, se proveerán ocho (8) puestos vacantes de fiscales que trabajarán junto a los doce que ya estaban.

“Si bien en el municipio de Tumaco existían fiscales, nuestros propósito es el de reforzar el capital humano en el municipio, pero también reforzar los mecanismos de acceso a la justicia en el entendido de que Tumaco es uno de los municipios más afectados por el conflicto”, aseguró la Vicefiscal.

En Pasto también se creará un nuevo despacho, al igual que en Ricaurte y Taminango (Nariño), donde no había presencia de la Fiscalía. “Inicialmente contaremos con la presencia de un fiscal pero iremos reforzándolo en estos tres años que quedan de administración”.

Al finalizar la Vicefiscal Riveros se refirió al apoyo de la entidad a la región: “Es necesario que el pueblo de Tumaco sepa que el Estado y en concreto, la Fiscalía General de la Nación, está absolutamente comprometida con la garantía de seguridad como mecanismo de creación de paz en este territorio. La Fiscalía llegó para quedarse”.