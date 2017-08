James Rodríguez estará por fuera de las canchas “entre dos y tres semanas”: Carlo Ancelotti

El entrenador del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, afirmó James Rodríguez padece una lesión muscular en el muslo posterior derecho” y estará por fuera de las canchas “entre dos y tres semanas”.

Por lo tanto, Ancelotti confirmó que el volante cucuteño no estará en el duelo de la Supercopa de Alemania contra Borussia Dortmund este sábado.

“James no juega y nada cambia en nuestro plan, perdemos a otro jugador, sí claro que no estamos contentos con la situación, pero como dije, la temporada no ha comenzado todavía. Tenemos el primer partido oficial el sábado y tenemos que mantener la confianza, preparar bien el partido y tratar de ganar”, aseguró Ancelotti en rueda de prensa.

La noticia sobre la lesión de James prende las alarmas en la Selección Colombia, pues el próximo 31 de agosto visitará a Venezuela por las Eliminatorias y posteriormente el 5 de septiembre recibe a Brasil en Barranquilla.