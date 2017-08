Juan Carlos López declinó nombramiento como director del ICBF

–En vista de la controversia que suscitó su designación, Juan Carlos López Castrillón declinó aceptar el nombramiento que le hizo el presidente Juan Manuel Santos como nuevo director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en reemplazo de Cristina Plazas Michelsen.

“Quiero agradecerle de nuevo el nombramiento que me ha hecho en las últimas horas como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, considero que no es el momento para asumir esa responsabilidad, por lo cual he decidido no aceptar su generoso ofrecimiento”, afirma López en la carta que envió al jefe del Estado.

Advierte que “en las circunstancias que vive el país no me parece indicado convertirme en un motivo más de división política”, a propósito de las criticas que se produjeron a raíz de su nombramiento, especialmente por su paso por el Club Millonarios de Bogotá entre los años 2004 y 2010.

Al respecto, citó una frase del escritor Franz Kafka: “Me condenaron por ser inocente”.

Y agrega:

“Lo creo porque esas criticas son injustas y son oportunistas. Algunas personas me reprochan el desempeño de hace mas de siete años frente al reto más complejo que he tenido en mi vida: presidir el Club Deportivo Millonarios. Lo cierto, lo único cierto, es que en ese momento asumí el timón de una entidad a la que encontré peligrosamente sometida a la Ley de Quiebra y al borde de la desaparición. Y ¿qué pasó? Que después de muchos esfuerzos, muchos de ellos en conjunto con el gobierno nacional, logró sobrevivir. Esa es la única verdad”.

Finalmente López Castrillón precisa:

“Por lo demás, jamás, repito, han existido en mi contra sindicaciones fundadas de manejos irregulares ni en Millonarios, ni en despachos como la Gobernación del Departamento del Cauca, la Presidencia de la Fiduciaria La Previsora o la Gerencia de Colombia Mayor, cargos que he ocupado -entre otras responsabilidades- durante más de 33 años de vida laboral”.