La asamblea constituyente es la culminación de la destrucción de la democracia en Venezuela: Santos

“Yo lo dije claramente, que esa constituyente tenía un origen espurio, ilegal y por consiguiente no podemos reconocer esa constituyente como una institución válida, y sus decisiones no pueden ser reconocidas y no van a ser reconocidas por el Gobierno de Colombia”, subrayó el Mandatario en un balance sobre la gestión y las perspectivas para el último año de mandato.

El Presidente Juan Manuel Santos afirmó este jueves que la asamblea constituyente es la culminación de la democracia en Venezuela y reiteró que sus decisiones no serán reconocidas por el Gobierno de Colombia.

“Lo que está sucediendo en Venezuela nos duele mucho”, manifestó el Mandatario luego de un balance sobre la gestión del gobierno, al empezar el octavo y último año de mandato.

“Infortunadamente en los últimos tiempos lo que hemos visto es un deterioro, una destrucción de la democracia en Venezuela. La democracia la han venido destruyendo poco a poco y esta asamblea constituyente es, en cierta forma, la culminación de la destrucción de esa democracia en Venezuela”, señaló.

El Jefe del Estado dijo que “Venezuela ha sido un tema que hemos mantenido en el radar desde el primer día de mi gobierno. Lo que sucede en Venezuela nos afecta a todos los colombianos para bien o para mal”.

Agregó que por eso siempre ha estado interesado “en que a Venezuela le vaya bien y siempre hemos tenido el pueblo venezolano como una de las prioridades. Su bienestar, su forma de vivir. Y por eso Venezuela ha sido una constante en un nuestra agenda”.

Recordó que con el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y luego con el de Nicolás Maduro, Colombia tuvo discrepancias.

“Teníamos visiones totalmente opuestas. Pero nos propusimos no cuestionar cada uno su propia visión, porque ambos países tenían un origen legal, democrático”, indicó el Presidente Santos y agregó que ambas naciones trabajaron en “causas mayores”, como la paz de Colombia y “eso funcionó bien”.

Sin embargo subrayó que se presentó un deterioro en la situación de Venezuela.

“Y con eso no podemos estar de acuerdo. Por eso hemos venido –como algunos dicen– endureciendo nuestra posición frente a Venezuela”, expresó.

“Yo lo dije claramente, que esa constituyente tenía un origen espurio, ilegal, y por consiguiente no podemos reconocer esa constituyente como una institución válida, y sus decisiones no pueden ser reconocidas y no van a ser reconocidas por el Gobierno de Colombia”, puntualizó el Presidente Juan Manuel Santos.

Finalmente declaró que su gobierno hace un seguimiento diario a la situación en la nación vecina.

Precisó que el Gobierno colombiano actuará “con total firmeza y al mismo tiempo con total responsabilidad”.

“Lo que queremos es que se encuentre una salida que no genere violencia”, concluyó el Presidente y añadió que por eso Colombia seguirá insistiendo en una salida pacífica en Venezuela.