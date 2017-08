Ley que regula el servicio militar en Colombia será sancionada este viernes

Loterias

Loterías del 2 de agosto en Colombia:

Baloto 01 – 22 – 31 – 32 – 37 – 16

Revancha 04 – 17 – 33 – 34 – 35 – 14

Manizales 1497 – Serie 101

Valle 1091 – Serie 011

Meta 7065 – Serie 056

DORADO

Mañana 3924 – Tarde 6869

SUPER ASTRO SOL

8338 – Signo Géminis

SUPER ASTRO LUNA:

9133 – Signo Capricornio

CHONTICO:

Día 0177 – Noche 6998

PAISITA:

Día 6467 – Noche 3598

CAFETERITO:

Tarde 7508 – Noche 9885

PIJAO:

9868

CASH THREE:

Día 298 – Noche 367

PLAY FOUR:

Día 7704 – Noche 6756

EVENING:

8013

WIN FOUR:

8217

SAMAN:

0907

SINUANO:

Día 7754 – Noche 8869

CULONA:

0357

CARIBEÑA:

Día 0057 – Noche 6531

MOTILÓN:

Tarde 4994 – Noche 2352

LA BOLITA

Día 1579 – Noche 3082

EL COLONO:

5065

LA FANTÁSTICA:

Día 1338 – Noche 6792