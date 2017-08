Ordenan a Uribe rectificar señalamiento a Daniel Samper de “violador de niños”

Este jueves el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al senador Álvaro Uribe Vélez rectificar sus declaraciones contra el periodista Daniel Samper Ospina de ser un “violador de niños”, en un término de 48 horas.

El magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras, adoptó la decisión y también le ordenó al congresista Uribe Vélez que se retracte de sus afirmaciones que señalaban al periodista Samper Ospina de realizar publicaciones pornográficas.

Para el Tribunal, el senador Uribe Vélez debe hacer esta retractación por el mismo medio que realizó los señalamiento, es decir, por medio de la red social Twitter.

Si bien el fallo de tutela puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia, la orden para Uribe Velez de retractarse, es de inmediato cumplimiento o se expondría a un arresto por desacato.

El comunicador Samper Ospina había publicado un video en redes en el que decía: “Señor Uribe, la difamación no puede ser su gran arma política, no soy un violador de niños, usted no está obligado a que le guste mi sentido del humor o mi trabajo, pero si a sustentar sus acusaciones de delitos graves”.

Y cuestionó los señalamientos del senador: “¿En qué momento Álvaro Uribe consiguió que yo tuviera que explicarles a mis hijas de 9 y 10 años que yo no soy un violador de niños, ni ninguna clase de delincuentes”.

El Tribunal falló la tutela interpuesta por el periodista Samper Ospina, quien alegó en esta acción judicial la vulneración a sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre y a la rectificación.

Hay que recordar que el periodista planteó que estas acusaciones hacen parte de un manual que emplea el uribsimo para calumniar, difamar y desviar los debates para defenderse atacando.

Y dijo que esto debe servir “para que el debate público se limpie de miserias como las que me tocó vivir por el bien de nuestra sociedad, la justicia tiene la palabra”.