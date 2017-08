Trabajadores colombianos exigen protección a sus derechos laborales

La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República llevó a cabo una Audiencia Pública, para tratar sobre la protección de los derechos laborales y la salud de los trabajadores colombianos.

El Presidente de la Comisión Alexander López Maya (Polo Democrático), dijo que, según el DANE, en el país existen 23 millones de trabajadores y sólo 8 millones tienen seguridad social, están protegidos en riesgos laborales, seguridad industrial y salud ocupacional. “El resto están en el mundo de la informalidad, sin ningún tipo de protecciones”. Afirmó López Maya.

En Colombia a diario, se accidentan mil 700 trabajadores.” Lo peor de todo esto es que nadie se está responsabilizado por ellos. Trabajan al accidentarse y enfermarse, los reciclan, los desechan y despiden sin ninguna contemplación”.

Señaló que también hay un déficit de inspector de trabajo, por cada 12 municipio, hay uno. Agregó que el Ministerio de Trabajo, no tiene la capacidad para atender todos los reclamos que se presentan, “por eso muchos de los trabajadores mueren sin que se les atienda y otros quedan en una condición de salud, sumamente deplorable”.

El congresista dijo que la próxima semana, presentaran un proyecto, para que el Estado responda por el empleador o contratista, ya sea del sector oficial o privado.

“No puede ser que un trabajador ingrese a una empresa y una vez se enferme, lo despidan, esta iniciativa, garantizará los derechos de trabajadores, para que el Sistema de Seguridad Social los proteja”.

El senador Alberto Castilla pertenenciente al Polo Democrático, manifestó que es muy lamentable la situación en la que viven los trabajadores del país,, “El Sistema de Seguridad Social, no es competente a sus necesidades. La prestación economica, no garantiza el minimo vital, para que tengan una vida digna” sostuvo el congresista.

El Viceministro de Trabajo Wilian Cardona, dijo que esa cartera está trabajando para cumplirle a los trabajadores del país, que todos cuentan con los esquemas de Seguridad Social y riesgos laborales. También anotó que, por primera vez en la historia del país, hay más trabajadores formales que informales. Expresó que esa entidad mantiene una posición absolutamente radical en el tema corrupción, “No permitiremos que personas inescrupulosas vulneren los derechos de los trabajadores colombianos”. Hizo un llamado para que todos denuncien a quienes estén pidiendo dinero por algún trámite.

John Carlos Ninco, Presidente de la Asociación de Trabajadores Afectados de la Industria Minero energética, de las empresas petroleras a nivel nacional, afirma que la tercerización laboral está dejando muchos trabajadores enfermos, sin que nadie responda por ellos. Habló dela complicidad del estado colombiano en la violación de los derechos laborales, “El Estado no investiga, no interviene, no sanciona. El Ministerio está totalmente parcializado con las empresas, no está interesado en proteger la salud de los trabajadores. Necesitamos que en Colombia exista un Ministerio fortalecido que defienda los derechos laborales y la salud de los trabajadores”.