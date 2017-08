Usuaria de TransMilenio accidentada denuncia que tuvo que desistir de demanda para recibir atención

Una usuaria de TransMilenio sufrió un esguince de segundo grado en una de sus piernas mientras intentaba ingresar a un articulado. Denunció que fue atendida hasta que accedió a firmar un documento en el que desistía de emprender acciones legales.

Al parecer, el bus no se acercó lo suficiente a la plataforma, sumado a la afluencia de pasajeros, su pie terminó incrustado en un espacio de al menos 30 centímetros entre el vehículo y la superficie.

A pesar de que el hecho ocurrió el pasado 25 de octubre, el caso fue denunciado este miércoles en el Cabildo Distrital por parte de la concejal Gloria Stella Díaz (Movimiento Mira).

La cabildante denunció que se trataría de una situación habitual en el sistema: atención de accidentes a ciudadanos a cambio de que “renuncien a las indemnizaciones y eximan de toda responsabilidad al Distrito”.

Según con la joven afectada, el accidente se registró sobre las 7:00 de la mañana,sin embargo, recibió atención médica pasadas las 4:00 de la tarde.

“Cuando llegó la ambulancia para trasladarme a un centro médico para que me hicieran los respectivos exámenes, la abogada (del concesionario al que pertenece el bus involucrado) me dijo que no me montaban en la ambulancia hasta que yo firmara un documento de exención de seguridad al operador y al bus. Si yo no firmaba no me podía montar en la ambulancia”, afirmó la joven afectada.

Por su parte, Transmilenio tiene otra versión de los hechos. Tras la caída, la usuaria fue atendida oportunamente y conducida al punto de primeros auxilios para ofrecerle asistencia.

En línea con el protocolo de atención –dice Transmilenio– se solicitó a la Red de Emergencias Distrital el envío de una ambulancia para el traslado de la usuaria.

Al lugar llegó un abogado del operador al que está adscrito el articulado involucrado en el incidente. Allí habría sido esta persona quien concertó con la víctima un arreglo económico para que desistiera de presentar cualquier acción legal.

“Los funcionarios de Transmilenio no participan en ninguna transacción con los usuarios. Este acuerdo se da entre usuarios y concesionarios de manera voluntaria. Cabe señalar que Transmilenio ya se contactó con la usuaria para hacer el debido acompañamiento en futuras reclamaciones a través de la Defensoría del usuario”, aclaró TransMilenio.