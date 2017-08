Con alza de tarifas en parqueaderos, más personas aparcan en espacio público

Concluyó el debate de control político sobre la regulación tarifaria de parqueaderos en Bogotá, los cabildantes del Partido de La U señalaron que con el alza de las tarifas, más personas aparcan en espacio público y concesionarios ganan por la inmovilización de los vehículos, “un negocio redondo”, afirmó el cabildante Rubén Darío Torrado.

Su compañero de bancada David Ballén sostuvo que el modelo de parqueo en vía debe ser para beneficio de los ciudadanos y del Distrito, no para que se lucren los privados, además indicó que los parqueaderos tienen que prestar el servicio de parqueo para motos al igual que los carros.

El cabildante Ricardo Correa, propuso a la Administración Distrital intensificar los controles de inspección a los establecimientos de comercio, para verificar cumplimiento de tarifas de parqueaderos.

A su turno, el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, argumentó que la modificación de tarifa de parqueaderos consistió en el incremento de un 10,7% con base en el IPC acumulado del 2014 y 2015, además de que la nueva tarifa se asocia a la calidad del servicio y no al uso, se sigue manteniendo la tarifa máxima de 10 pesos por minuto para bicicleta.

Igualmente señaló que las tarifas de parqueaderos de modificaron para mejorar la calidad de los estacionamientos, reducir la congestión en la ciudad y racionalizar el uso de automóvil y motocicleta e incentivar el cambio modal.

Sin embargo, a estas respuestas, los concejales que intervinieron en el debate indicaron que el alza de tarifas de parqueaderos es para beneficio de los propietarios y no para desincentivar el uso del carro particular, para ello, primero se deben generar condiciones alternas de movilidad.

Otros argumentos que fueron escuchados en el recinto, en el que concejales rechazaron el alza de tarifas porque el Distrito no tuvo en cuenta la situación económica de los capitalinos y la calidad del servicio no debe asociarse a la tarifa porque todos los parqueaderos deben brindar los mismos beneficios.

Además los concejales solicitaron a la Administración asumir la responsabilidad de los parqueaderos que están en manos de privados como por ejemplo los que se encuentran en los parques públicos, los cuales deberían ser gratuitos.

Los concejales Jorge Durán Silva y Hosman Martínez, insistieron que seguirán en la lucha para que se modifique el Decreto que aumentó las tarifas de parqueaderos y centros comerciales no sigan cobrando valores exagerados.

Por otra parte, la concejala Lucía Bastidas señaló que era necesario aumentar la tarifa de los parqueaderos porque desde hace 7 años no se incrementaba, además sostuvo que en Bogotá y en el país no se tiene una cultura de parqueo, y la campaña del poder del cono ha funcionado como cultura ciudadana para incentivar a los ciudadanos a que vayan al parqueadero. El cabildante Emel Rojas, también citante a debate, insistió en que se le deben exigir a las alcaldías locales el control urbanístico por cuanto muchos parqueaderos no cuentan con licencia de construcción.