El Papa Francisco quiere visitar a Colombia para promover la reconciliación: El Vaticano

–“El Papa quiere ir a Colombia claramente por un motivo principal: promover la reconciliación”. Así lo aseguró el Secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin.

En una entrevista que publica este viernes el periódico italiano “Avvenire”, Parolin afirma que más allá de las fórmulas técnicas del acuerdo de paz, lo que necesita Colombia “es una reconciliación profunda en su interior, para que se pueda emprender con bases sólidas el camino de la paz”.

Según el jefe de la diplomacia del Estado Vaticano, en relación con Colombia, “es una esperanza, y esperemos que esta tendencia positiva (incluso con todas las debilidades y dificultades que hay) pueda reforzarse con la visita del Papa Francisco”.

En forma coincidente, el Papa Francisco escribe en su cuenta en Twitter sobre la reconciliación:

El diario italiano “Avvenire” destaca, además, el video “Vamos a hacer el primer paso”, el himno del viaje de Papa Francisco a Colombia, transcribiendo integralmente su mensaje.

Y reseña:

“Mensajero del Señor, estamos a la espera de alegría. Ven como la lluvia en el desierto, dando esperanza a nuestro pueblo”. Así comienza la “banda sonora” de viaje de Papa Francesco a Colombia, que está programada entre 6 y 10 de septiembre.

Una peregrinación con la que Bergoglio – ha dicho él mismo – quiere hacer su pastor y apoyo espiritual que lleva a la construcción de paz en el país después de más de medio siglo de guerra civil entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En particular, la presencia de Francesco contribuir a la reconciliación, ayudando colombianos a “dar el primer paso” hacia la otra. Y sólo “dar el primer paso” es el lema del viaje, así como el título de la canción que va a ser el himno. Para escribirlo, el grupo de músicos unidos católicos. La canción fue elegida en un concurso patrocinado por la Conferencia Episcopal de Colombia, a la que asistieron 465 artistas.

LA CRISIS VENEZOLANA

El Cardenal Pietro Parolin también habló al periódico italiano “Avvenire” sobre la crisis de Venezuela y negó que haya fracasado la intermediación del Vaticano.

“Ningún fracaso. La diplomacia de la Santa Sede es una diplomacia de paz. No tiene intereses de poder ni político, ni económico, ni ideológico”, afirmó Secretario de Estado vaticano.

“El Papa –afirmó el cardenal– recordó que cuando nos encontramos frente a una situación de crisis, hay que considerar siempre cómo opera la Santa Sede: por una diplomacia proactiva y no solo reactiva, con lo que no buscamos siempre dar nuestra contribución. Si a veces esto no se logra, lo importante es ponerse a trabajar”.

” Entonces–subrayó–, no hablaría de fracaso”.

“En el caso de Venezuela puede haber opiniones diferentes, pero lo importante es intentar dar respuestas factibles a la situación, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones reales de la población y del bien común que debe estar por encima de todo”, puntualizó Parolin.

Igualmente, el jerarca del Vaticano se pronunció sobre las tensiones del Medio Oriente:

“La situación, nuevamente, es muy tensa y provoca gran preocupación. Hay que comprometerse verdaderamente para llegar a una paz permanente».

En relación con la propuesta del Vaticano de un estatuto internacionalmente garantizado para salvaguardar el carácter histórico y religioso de Jerusalén y el libre acceso para todos a los lugares santos, Parolin dijo que «sin duda sigue siendo válida. No me parece que con respecto a ella se hayan indicado alternativas capaces de resolver los problemas y las tensiones en Jerusalén. Las manifestaciones de violencia que hemos visto indican que el problema debe ser resuelto a nivel internacional”.

EL PROGRAMA DEL PAPA EN COLOMBIA

Recordamos a continuación el programa oficial del Papa Francisco en su visita a Colombia:

Miércoles 6 de septiembre de 2017

ROMA – BOGOTÁ

11:00 Partida desde el Aeropuerto de Roma / Fiumicino hacia Bogotá

16:30 Llegada al área militar (CATAM) del Aeropuerto de Bogotá. Ceremonia de bienvenida

Jueves 7 de septiembre de 2017

BOGOTÁ

09:00 Encuentro con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Discurso del Santo Padre

09:30 Visita de cortesía al Presidente Juan Manuel Santos en el Salón Protocolar de la Casa de Nariño

10:20 Visita a la Catedral

10:50 Bendición a los fieles desde el balcón del Palacio Cardenalicio. Saludo y bendición del Santo Padre.

11:00 Encuentro con los obispos en el Salón del Palacio Cardenalicio. Discurso del Santo Padre.

15: Encuentro con el Comité Directivo del CELAM en la Nunciatura Apostólica. Discurso del Santo Padre.

16:30 Santa Misa en el Parque Simón Bolívar. Homilía del Santo Padre.

Viernes 8 de septiembre de 2017

BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-BOGOTÁ

07:50 Salida en avión del área militar (CATAM) del Aeropuerto de Bogotá hacia Villavicencio

08:30 Llegada a la Base Aérea de Apiay en Villavicencio

09:30 Santa Misa en el terreno CATAMA. Homilía del Santo Padre.

15:40 Gran Encuentro de Oración para la Reconciliación Nacional en el Parque Las Malocas. Discurso del Santo Padre.

17:20 Parada en la Cruz de la Reconciliación en el Parque de los Fundadores

18:00 Salida en avión hacia Bogotá

18:45 Llegada al área militar (CATAM) del Aeropuerto de Bogotá.

Sábado 9 de septiembre de 2017

BOGOTÁ-MEDELLÍN-BOGOTÁ

08:20 Partida en avión del área militar (CATAM) del Aeropuerto de Bogotá hacia Rionegro

09:10 Llegada a la Base Aérea de Rionegro

09:15 Traslado en helicóptero al Aeropuerto de Medellín

10:15 Santa Misa en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. Homilía del Santo Padre.

15:00 Encuentro en el Hogar San José. Saludo del Santo Padre.

16:00 Encuentro con sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas, con sus familias en La Macarena. Discurso del Santo Padre.

Traslado en helicóptero a la Base Aérea de Rionegro

17:30 Partida en avión a Bogotá

18:25 Llegada al área militar (CATAM) del Aeropuerto de Bogotá.

Domingo 10 de septiembre de 2017

BOGOTÁ-CARTAGENA-ROMA

08:30 Partida en avión a Cartagena

10:00 Llegada al Aeropuerto de Cartagena

10:30 Bendición de la Primera Piedra de las Casas para los sintecho y de la Obra Talitha Qum en la Plaza San Francisco de Asís. Bendición del Santo Padre.

12:00 Ángelus ante la Iglesia de San Pedro Claver. Ángelus del Santo Padre.

12.15 Visita a la Casa Santuario de San Pedro Claver

15:45 Traslado en helicóptero de la Base Naval al área portuaria del Contecar

16:30 Santa Misa en el área portuaria del Contecar. Homilía del Santo Padre.

18:30 Traslado en helicóptero al Aeropuerto de Cartagena

18:45 Ceremonia de despedida

19:00 Partida en avión al Aeropuerto de Roma / Ciampino

Lunes 11 de septiembre de 2017

ROMA

12:40 Llegada al Aeropuerto de Roma / Ciampino