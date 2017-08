Directora del SENA hace un llamado para que empresarios no le huyen a las cuotas de aprendizaje

La directora general del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Ana María Nieto, denunció que el sector empresarial cada vez más evitan las cuotas de aprendizaje que propone la entidad, por lo que prefieren no recibir los beneficios tributarios que les ofrece el Estado y cumplir con sus responsabilidades fiscales.

Lo grave de esta práctica premeditada de muchos empresarios es que cada año cerca de 15 mil estudiantes dejan de acceder a una oportunidad de pasantía y por ende al acceso directo a un empleo.

“Tenemos varios cuellos de botella, uno de ellos es que tenemos una monetización alta de las empresas que prefieren no tener a los aprendices sino pagar básicamente por no tenerlos, la invitación a las empresas es a que de todas formas lo van a tener que pagar, lo que genera un alto costo social muy alto de no formar al talento humano directamente en el sector productivo”, advirtió la Directora.

La funcionaria exhortó a los empresarios a nivel nacional a que permitan que los aprendices ingresen allí y de no hacerlo en sus cuotas de aprendizaje como determina la ley, entonces que los cedan al SENA, para que sean ubicados en otros sectores que no están obligadas a cumplir con estas cuotas donde si estarían dispuestos a recibirlos.

“Cuando hay contrato de aprendizaje los niveles de desempleo juvenil disminuyen y para nosotros en términos sociales y de responsabilidad, no podemos esperar a que sea no sólo el Gobierno Nacional o el SENA los que asuman esta responsabilidad, sino también el sector productivo y los empresarios” recalcó la Nieto.

Ana María Nieto explicó que el contrato de aprendizajes es la herramienta para conectar a los estudiantes con el sector productivo, por lo que para este año, según la Directora, se espera que 407 mil jóvenes puedan tener un contrato y que gracias a que el desempleo está por debajo de dos dígitos van a poder acceder a una pasantía con el pago de un salario mínimo legal vigente.

Dicha advertencia fue lanzada en el marco del lanzamiento de la última convocatoria de formación titulada en modalidad presencial de 2017, en la que se abrirán 80 mil cupos para que los interesados en capacitarse puedan acceder a carreras técnicas, tecnológicas y cursos requeridos por los empresarios.

Las inscripciones irán desde este viernes 4 de agosto al domingo 23, ingresando a la página web www.sena.edu.co, donde los interesados podrán encontrar 18.826 cupos para el sector central del país, en la Regional Antioquia de 10.235, 4.667 en la Regional Valle y en la Regional Atlántico 3.800 cupos.

Serán 307 procesos formativos en diferentes áreas de los sectores de la economía que generan mayores oportunidades de empleo como son textiles, construcción, agro, pecuaria, ambiental, industria, administrativa, financiera, comercial, turismo y TIC´s, en los que los aceptados iniciarán clases desde el próximo 25 de septiembre en los 117 centros de formación que tiene el SENA en todo el país.

“Tenemos más de 500 programas en carreras técnicas y tecnólogos como Técnico en Asistencia Administrativa, Técnico en Sistemas, Técnico en Manejo Ambiental, Técnico en Recursos Humanos y de cocina; Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas, Tecnólogo en Electricidad Industrial y Operario en Confección Industrial de Ropa Exterior, entre otros, que garantizan que el 75% de los egresados ingresen al mundo laboral”, puntualizó la Directora General.

Finalmente, enfatizó que el SENA tiene garantizado el presupuesto para las próximas vigencias y no tendrá recortes como ocurrió recientemente con Coldeportes, después del anuncio que hiciera el Ministro de Hacienda para el 2.018.