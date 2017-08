Como una verguenza y un contrasentido considera Uribe creación de equipo profesional de fútbol de las Farc

–“Que Farc tenga equipo de fútbol sería una vergüenza y un contrasentido, aseguró el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez a propósito del anuncio de los cabecillas de querer integrar un conjunto para que compita en el fútbol profesional colombiano.

El exmandatario rechazó cualquier relación de las Farc con la conformación de un equipo de fútbol y calificó esa clase de propuestas como un contrasentido y una vergüenza para un país que ha buscado que el deporte no se vea empañado por factores como el narcotráfico.

“Sería una vergüenza, todo el esfuerzo que ha hecho Colombia, todo el esfuerzo que Colombia ha hecho para que el narcotráfico no esté en los equipos de fútbol y ahora va a haber un equipo de fútbol de las Farc. Eso es un contrasentido”, aseguró.

La declaración la entregó a los medios de comunicación el exmandatario durante su visita a la comunidad del sector de La Floresta en Medellín, en compañía de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático en los conversatorios públicos denominados las Maratones Democráticas.

En un discurso que pronunció en el acto, Uribe también expresó: “Aquí algunos me dijeron esto: un problema con el gobierno Santos es que produjo un decreto que le permite a las Farc que gaste parte de su dinero en política y en pagarle a su gente, y no en las víctimas. Yo creo que no se le puede permitir a las Farc entrar a financiar un equipo de fútbol, bastante dificultad ha tenido Colombia para retirar el narcotráfico del fútbol y ahora le van a permitir a las Farc un equipo de fútbol con plata del narcotráfico”.

Al hablarsobre el tema de víctimas, dijo: “No hay derecho que a las Farc les dejen gastar plata en política y que no… —el otro tema, otro dolor ese, de los secuestrados— que las Farc puedan gastar plata en política, en otros menesteres y que esa plata no la dedique a las víctimas. Mis compañeros han sido muy claros en esto”.

“Hay que ver a Santos en campaña ofreciendo la ley de víctimas y eso, y ahora dijo que no tenía plata. Yo creo que el Presidente que elijamos tiene que tener un dialogo permanente con las víctimas e ir buscando cómo, palmo a palmo, se les cumple y se va reconstruyendo la credibilidad”, complementó.