Eclipse de Sol del Siglo: Todo lo que el ciudadano del común no pudo ver en gráficas y videos de la NASA

–Lo que los ciudadanos del común de los Estados Unidos y del mundo en general no pudimos ver sobre el Eclipse de Sol del siglo, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, lo captó desde lugares privilegiados, entre ellos la Estación Especial Internacional. Son realmente espectaculares las imágenes que divulgó y que reproducimos a continuación.

De acuerdo con la NASA el fenómeno fue el más fotografiado y documentado hasta la fecha.

Esta imagen compuesta de nueve imágenes muestra la progresión de un eclipse solar parcial cerca de la bandera, Wyoming el lunes 21 de agosto de 2017.

Esta imagen compuesta de nueve imágenes captada cerca de la bandera, Wyoming, en el barrido que hizo a través de una parte estrecha de los estados contiguos de Estados Unidos desde Lincoln Beach, Oregon a Charleston, South Carolina.



Imagen de la Luna transitando a través del Sol, tomada por SDO en 304 angstrom luz ultravioleta extrema el 21 de agosto de 2017

Imagen de la Luna transitando a través del Sol, tomada por SDO en 304 angstrom luz ultravioleta extrema el 21 de agosto de 2017.

El siguiente video de Thomas Zurbuchen, Administrador asociado de la Nasa, muestra la forma como la sombra se movió sobre el territorio de los Estados Unidos, a 1 milla / segundo, captada desde avión GIII:

At the speed of darkness…watch as #SolarEclipse2017 shadow moves across our beautiful planet at <1 mile/second; as seen from GIII aircraft pic.twitter.com/X8jy10OqJh

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) August 22, 2017